Ad Arma di Taggia un seminario gratuito sulla comunicazione nello sport

Taggia. Nella serata di domani, giovedì 22 novembre, dalle 20 alle 22 30, presso Villa Boselli ad Arma di Taggia, in via Paolo Boselli 2, si svolgerà un seminario gratuito, organizzato dalla Scuola Regionale dello Sport e dal Coni Liguria – Imperia, relativo alle tecniche per comunicare in modo efficace nello sport e non solo.

Una serata all’insegna della formazione su un tema di strettissima attualità che può risultare molto utile a coloro i quali lavorano o anche solo collaborano attivamente nel mondo sportivo dilettantistico locale. Il noto giornalista Federico Marchi fornirà infatti competenze di base, suggerimenti professionali e risposte concrete alle più comuni esigenze che si manifestano nell’ambito della promozione di attività, risultati, eventi relativi ad atleti e società sportive tramite i cosiddetti social networks, principalmente Facebook, Instagram e Twitter. Quali tecniche adottare per ottenere i migliori risultati in termini di visibilità, quali errori evitare e alcuni piccoli accorgimenti sulla elaborazione di testi e contenuti multimediali saranno al centro del seminario, nel corso del quale sarà dedicato del tempo anche all’analisi di casi concreti.

L’iscrizione obbligatoria deve essere effettuata entro martedì 21 novembre (compreso) tramite compilazione dei propri dati nell’apposito modulo al link: liguria.coni.it/liguria/scuola-regionale/corsi/iscrizione/2719.html

Il programma: Comunicazione_nello_sport