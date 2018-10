Ventimiglia, la mozione del consigliere Malivindi per la creazione di un cimitero per animali

Ventimiglia. La mozione del consigliere Silvia Malivindi sul tema del cimitero per animali:

Questo il testo della mozione:

“Il Consiglio Comunale riunito, premesso che

La perdita di un animale da compagnia rappresenta un grande dolore e per questo motivo in diverse parti d’Italia e d’Europa sono nati dei luoghi di sepoltura a loro dedicati; Molte persone sono costrette a far cremare i propri animali;

Considerato che: La Regione Liguria, con il Regolamento 27 ottobre 2017, n. 3 “REGOLAMENTO REGIONALE DI ATTUAZIONE AI SENSI DELL’ART. 3 DELLA L.R. 22 DICEMBRE 2015 N. 25 , “NORME IN MATERIA DI CIMITERI PER ANIMALI”, ha previsto nell’art. 1 comma 3 che ” i cimiteri per animali d’affezione devono essere localizzati in zona giudicata idonea dal Comune nell’ambito dello strumento urbanistico vigente.”

Secondo il predetto Regolamento regionale, il cimitero degli animali potrà essere realizzato da soggetti sia pubblici sia privati e potranno essere inumate le spoglie ed essere accolte le ceneri degli animali, previo controllo volto a escludere eventuali rischi di malattie trasmissibili all’uomo;

Ove non vi fossero dei luoghi idonei nel possesso del comune, l’area potrebbe essere messa a disposizione da privati (nel caso in cui gli stessi partecipino al bando di gara) o eventualmente donata da qualche persona che ha a cuore la problematica.

Tanto ciò premesso, il Consiglio Comunale Impegna il Sindaco e la Giunta a dare mandato agli Uffici di individuare un’area dedicata alla creazione di un cimitero per gli animali e/o a mettere in atto tutti gli strumenti opportuni per la creazione di un cimitero per gli animali d’affezione”.