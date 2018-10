Vallecrosia, agente fuori servizio arresta scippatore: il plauso del Fuori Coro

Vallecrosia. Il Fuori Coro, una compagine di ufficiali ed agenti della Polizia Locale appartenenti a vari Comuni d’Italia, ha scritto una lettera al sindaco di Vallecrosia, Armando Biasi, al comandante della Polizia Locale, Elvio Bonsignore, all’assessore alla Sicurezza del Comune di Vallecrosia, Tony Fazzari, e al presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, per complimentarsi per il lavoro svolto.

“Egregio Sig. Sindaco ed Ill.mo Comandante della Polizia Locale del Comune di Vallecrosia, chi Vi scrive è il Fuori Coro, una compagine di ufficiali ed agenti della Polizia Localeappartenenti a vari Comuni d’Italia. Non siamo un gruppo politicizzato né facciamo attività sindacale, siamo solo uniti dalla passione per il nostro lavoro per il quale promuoviamo iniziative ed attività volte al riconoscimento della nostra categoria spesso sottostimata e poco apprezzata.

Abbiamo appreso dal quotidiano on line “www.riviera24.it ” che una collega, un’Agente appartenente al Comando di Polizia Locale del Comune da Voi rappresentato, si è messa in evidenza, seppur fuori servizio, arrestando uno scippatore. Infatti, questa collega, appena uscita dalla palestra da lei frequentata, udendo delle grida, ha subito realizzato che una donna era stata scippata.

Questa nostra reattiva collega, senza por tempo al tempo, si è lanciata così all’inseguimento del malvivente, un 38enne di Ventimiglia, riuscendo a bloccare lo stesso per poi consegnarlo ai colleghi della Locale ed a quelli dell’Arma, sopraggiunti. La Polizia Locale non è mai a riposo e quanto accaduto in questo centro della provincia imperiese, è la indiscutibile riprova del valore aggiunto rappresentato dalla Polizia Locale nel monitoraggio e nell’intervento nelle situazioni di emergenza, emergenza sociale, di piccola o grande criminalità. Il tutto, a garanzia dell’ordine, della salute e della sicurezza della comunità nei confronti della quale la Polizia Locale ha funzione primaria, essendo la stessa, la vera Polizia di prossimità, per la conoscenza del territorio e delle situazioni grandi o piccole che caratterizzano quest’ultimo.

Per questi motivi, il Fuori Coro, vuole manifestare a Voi ed alla collega che Voi rappresentate, viva soddisfazione e sinceri complimenti per quanto svolto dalla stessa con prontezza, coraggio ed attitudine sportiva encomiabili. Brava dunque la collega, veloce come il vento, per un ottimo lavoro” – scrive il Fuori Coro.