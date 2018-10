Taggia. Nei giorni scorsi in occasione della “Festa dei Nonni” l’Unicef Provincia Imperia e l’A.S.D.T.T. Regina Sanremo Taggia hanno organizzato una 24 ore di Sport e Solidarietà presso il “Centro Commerciale La Riviera Shopville – Conad Ipermercato” sito nella ridente Arma di Taggia.

Si sono dati appuntamento un centinaio di avventori fra Nonni e Nonne accompagnati dai propri piccoli nipoti di diverse età fra i 4 ed i 14 anni. Momenti di puro divertimento per i nipotini e soddisfazione da parte dei nonni che si sono cimentati a giocare a ping pong dietro semplici lezioni tecniche impartite dai tecnici della Scuola Pongistica Regina Riviera Fiori Liguria.

Giovani e nonni riconoscenti per il tempo dedicato loro gratuitamente hanno contribuito con generosità ai fondi destinati a tutti i bambini poveri del mondo. La prof.ssa Colomba Tirari (presidente Unicef Provincia Imperia) il sig. Raffaele Regina (presidente Tennistavolo Sanremo) e le sig.re Anna e Roberta Cane (volontarie Unicef) ringraziano tutti i convenuti all’iniziativa ed in particolare modo la direzione del centro commerciale che ha dato modo di ospitare l’evento “Festa dei Nonni – Sport e Solidarietà” per il 2018.