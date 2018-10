Sanremo. Questa mattina il presidente del Consiglio regionale Alessandro Piana ha partecipato, al Casinò di Sanremo, agli Stati Generali del Turismo che sono iniziati ieri.

«Il turismo rappresenta non solo per la Liguria ma per tutta l’Italia uno dei settori

strategici per la nostra economia, sia per il numero di addetti sia in termini di fatturato – dichiara il presidente – e tutte le nostre energie vanno impiegate affinché il suo potenziamento e la sua valorizzazione rappresentino la vera scommessa del futuro».

Il presidente ricorda, a questo proposito, l’impegno delle istituzioni regionali per tutelare gli operatori: «La battaglia condotta per rivedere le disposizioni comunitarie relative alle concessioni demaniali delle spiagge, la definizione di una normativa chiara che regoli le nuove attività legate al soggiorno restano tappe prioritarie del nostro agire perché siamo consapevoli che il turismo è una delle principali voci del pil regionale». Piana sottolinea anche le ricadute sul settore del crollo del Ponte Morandi: «Dopo un inevitabile calo di presenze nelle settimane immediatamente successive alla tragedia, la tendenza si è progressivamente invertita. Questo fenomeno – conclude – dimostra la qualità riconosciuta a livello nazionale e internazionale della nostra offerta turistica e deve ispirare anche i prossimi interventi normativi e amministrativi per valorizzare e tutelare questo immenso patrimonio che non appartiene solo alla Liguria ma a tutta l’Italia».

Il presidente ha ringraziato i rappresentanti di Fratelli d’Italia per aver organizzato l’iniziativa e, in particolare, l’assessore regionale al Turismo Gianni Berrino e il consigliere regionale Matteo Rosso.