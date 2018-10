Sonia Viale a Imperia: “Qui con Alessandro Piana per sopralluogo”

Imperia. “Sono qui con il presidente del Consiglio regionale (Alessandro Piana, ndr) per visionare il molo, che ha subito lesioni importanti e che dovrà essere monitorato. Nel pomeriggio il responsabile nazionale della Protezione civile sarà a Genova e domani la Giunta si riunirà per richiedere lo stato di emergenza”. Lo ha dichiarato il vice governatore della Liguria, Sonia Viale, che nel pomeriggio ha effettuato un sopralluogo al molo del porto di Oneglia, rimasto seriamente danneggiato in seguito alla mareggiata della scorsa notte.

Ha aggiunto la Viale: “Sono reduce da un sopralluogo a Rapallo dove abbiamo trovato una situazione drammatica, che in forma ridotta ritroviamo su tutto il territorio della Liguria. Mareggiata e tempesta hanno messo a dura prova tutto il nostro sistema economico basato sulla presenza degli stabilimenti balneari, che da Sanremo a Ventimiglia hanno subito danni assai ingenti”. E ancora: “La cautela dimostrata dai tanti sindaci che hanno invitato la popolazione a restare a casa, ha avuto un impatto sul fatto che non registriamo feriti. Cordoglio, invece, per la persona morta ad Albisola in una situazione di emergenza totale”. Il vice governatore ha, poi, concluso: “E’ davvero una situazione che richiede tempestività di azione ripristino dei collegamenti. Una Liguria già ferita per il Ponte Morandi e che stamattina si è svegliata ulteriormente lesionata”.