Sanità, la vicepresidente Viale a Trieste per il convegno “Le reti pediatriche”

Genova. Domani, lunedì 15 ottobre, la vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Sonia Viale sarà a Trieste per partecipare al convegno “Le reti pediatriche”, organizzato dall’Irccs Burlo Garofolo di Trieste. Saranno presenti anche il commissario straordinario di Alisa Walter Locatelli e Paolo Petralia, direttore generale dell’Irccs Giannina Gaslini di Genova e presidente dell’Associazione Ospedali Pediatrici Italiani (Aopi).

In particolare, la vicepresidente Viale interverrà alla tavola rotonda con l’assessore alla Salute del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi. Obiettivo del convegno, mettere a fuoco lo stato dell’arte sull’assistenza e sulla ricerca in ambito pediatrico e adolescenziale, sottolineando come, soprattutto in questo ambito, non si possa prescindere da un lavoro a rete e dall’integrazione da una parte fra ospedale e territorio da una parte e, dall’altra, fra assistenza e ricerca.