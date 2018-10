Nuovo appuntamento con “Dona la spesa” per aiutare persone in difficoltà

Liguria. Sabato 13 ottobre, in tutti i punti vendita di Coop Liguria, ci sarà un nuovo appuntamento con “Dona la spesa“, la raccolta di generi alimentari promossa da Coop Liguria in collaborazione con una cinquantina di associazioni del territorio, i cui volontari saranno presenti nei negozi assieme ai soci Coop volontari per informare soci e clienti e per raccogliere i prodotti, destinati al sostegno di progetti del territorio.

L’elenco dei prodotti di cui c’è maggiore bisogno: Olio, tonno e legumi in scatola, farina, zucchero, biscotti e prodotti per la colazione, pasta e riso, alimenti per l’infanzia, prodotti a lunga conservazione, pannolini per bambini, prodotti per l’igiene della persona, prodotti per l’igiene della casa, prodotti per l’infanzia.