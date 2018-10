Medaglia d’oro per il bordigotto Diego Rizzi ai Campionati Europei Maschili di Savigliano

Bordighera. Domenica 7 ottobre nella città di Savigliano si sono conclusi i Campionati Europei Maschili e

Femminili della specialità petanque. A rappresentare l’Italia i due portacolori del Circolo San Giacomo Diego Rizzi per gli uomini e Jessica Rattenni per le donne diretti dal coach Riccardo Capaccioni che sta inanellando una serie positiva di successi in campo internazionale sia con la squadra maschile che con quella femminile.

Ebbene, ieri pomeriggio, dopo un incontro serratissimo l’ha spuntata il talento tutto ponentino Diego Rizzi indossando la tanto attesa medaglia d’oro. Incontro che ha visto contrapposto a Diego il pluricampione mondiale ed europeo Henry Lacroix.

Per quanto concerne invece il femminile, l’atleta alassina Jesssica Rattenni si è dovuta fermare al secondo girone perdendo contro la Turchia. Il presidente del San Giacomo, Davide La Monica: “Sono estremamente soddisfatto per il meritato risultato del nostro atleta Diego Rizzi ed a nome di tutto il consiglio direttivo e dei soci esprimo i più

sentiti complimenti, peccato per l’altra nostra atleta che reduce dai Mondiali Femminili a Terne (ottenendo la medaglia d’argento) si è arresa al secondo turno del girone svizzero”.

Per il San Giacomo si tratta di un’annata molto positiva che l’ha vista prevalere non solo nei campionati di società per la Cat. A Maschile ed A Femminile con la duplice vittoria di entrambe le squadre, ma anche nei Campionati Italiani Individuali, a Coppie, di Tiro di Precisione.

Inoltre, nel luglio scorso con la qualificazione come prima del proprio girone nelle fasi eliminatorie dell’Eurocup ha avuto accesso alle fasi finali che si terranno a cavallo tra novembre e dicembre in Francia nei pressi di Bordeaux.

Infine, il 6 ottobre u.s. ad Ascoli Piceno, il Circolo San Giacomo è stato insignito di una delle più alte onorificenze da parte della Federazione Italiana Bocce ovvero il Premio MB FIB Award 2018 (Marche Bowls FIB Award) – categoria petanque – in riconoscimento per l’impegno profuso nel corso dell’anno agonistico 2018.