Sanremo. Tra big ed eventi collaterali arriva il Tenco. La rassegna dedicata alla canzone d’autore torna sul palco del Teatro Ariston dal 18 al 20 ottobre. Protagoniste della quarantaduesima edizione, tante grandi voci della musica italiana e non: dai Premi Tenco, Zucchero e Adamo, a Elisa, dalle Targhe Tenco Motta e Mirkoeilcane, passando per l’incontro musicale tra Neri Marcorè ed Edoardo De Angelis, e poi Lo Stato Sociale, Willie Peyote e molti altri per una tre giorni che conta oltre 24 artisti in cartellone senza dimenticare quelli attesi negli incontri pomeridiani.

Anche quest’anno, iniziative e scelte artistiche saranno dedicate alle migrazioni, con riferimento all’ineludibile tema dei flussi migratori e di cui l’opera di Michelangelo Pistoletto “La Venere degli stracci”, scenografia in teatro, fungerà da costante richiamo visivo. Ma non solo. Perché al centro del Tenco 2018, insieme alla musica, tutto alluderà all’attraversamento di confini, temporali, geografici, linguistici, culturali, musicali. Da qui il sottotitolo, “Migrans – Uomini, idee, musiche“.

Novità, invece, per la prima volta lo storico presentatore Antonio Silva sarà affiancato da un “collega” d’eccezione: l’eclettico cantautore Marco Castoldi, alias Morgan.

«L’edizione del Premio Tenco di quest’anno vanta nomi straordinari che rispondono a quanto abbiamo sempre richiesto alla fondazione, cioè portare grandi voci così da coinvolgere tutta la città – dice entusiasta il sindaco Alberto Biancheri –. Il programma è di altissimo profilo e comprende anche tanti eventi collaterali, di cui mi piace soprattutto la Masterclass / A scuola con Gaber che partirà domani e che sono sicuro riscuoterà lo stesso successo ottenuto già lo scorso anno con Cantautori a scuola. Questa iniziativa mi piace particolarmente in quanto abbraccia i più giovani a cui è importante trasmettere i messaggi e i valori profondi che la canzone d’autore porta con sé. Rispetto agli altri anni l’edizione 2018 del Tenco ha fatto un passo in più».

Alle parole di Biancheri fanno eco quelle di Nino Imperatore, legale rappresentate del direttivo del Club Tenco che sottolinea: «La rassegna nel corso degli anni è cresciuta. È cresciuta come artisti sul palco, come volumi, come coinvolgimento della città, quindi nel numero di giornate e nel pubblico, che guarda anche ai giovani, basti pensare che sono 800 gli studenti provenienti dal resto della Liguria e non solo che si sono iscritti alla Masterclass. Anche per questa edizione importante è stato il coinvolgimento delle associazioni come Pigna Mon Amour, senza dimenticare realtà quali l’Ariston, il Casinò e novità Sanremo On. Il coinvolgimento è stato dunque totale, speriamo venga fuori una buona rassegna».

Ecco il programma in dettaglio

Giovedì 18 ottobre. Ad aprire la prestigiosa Rassegna della canzone d’autore con la storica sigla “Lontano lontano” ad omaggiare Luigi Tenco, nell’80° anno dalla sua nascita, sarà Elisa. Quindi, a calcare il palco dell’Ariston sarà il Premio Tenco 2018 Zucchero che si esibirà con l’Orchestra giovanile di Sanremo, e poi la coppia Neri Marcorè & Edoardo De Angelis, il duo Papìa & Capurso nel “simposio” tra la chitarra flamenca 7 corde e all’inedita doppia chitarra elettrica 7 corde.Tra le “migrazioni” di trasversali aree musicali si potrà assistere all’esibizione de Lo Stato Sociale per chiudere poi con l’artista e cantautrice siculo-belga Sighanda. Intervengonodavid Riondino & Enrico Rustici.

Venerdì 19 ottobre sarà la volta di Simone Cristicchi, la giovane cantautrice Giua e poi Alessio Lega che canterà anche un brano con Frolova. Arriverà poila cantante e attrice teatrale Tosca, la musica di confine di Davide Van De Sfroos e una delle figure più interessanti e innovative attuali dell’hip pop made in Italy, Willie Peyote. Nella stessa serata, il gastronomo, sociologo, scrittore e fondatore dell’associazione Slow Food, Carlo Petrini ritirerà il Premio Tenco operatore culturale. Intervengono David Riondino & Enrico Rustici.

Sabato 20 ottobre. Sul palco salirà l’altro Premio Tenco 2018, Adamo, quindi Pippo Pollina e tutti i vincitori delle Targhe Tenco 2018: Motta (Disco in assoluto),Giuseppe Anastasi (Opera prima), Mirkoeilcane (Canzone singola), Fabio Cinti (Interprete di canzoni), Francesca Incudine (Album in dialetto) e un rappresentante di Voci per la libertà / Una canzone per amnesty (Album a progetto).Intervengono David Riondino & Enrico Rustici.

Le Targhe Tenco sono votate dalla più ampia giuria in Italia composta da giornalisti, esperti e critici musicali.

A firmare la regia del Premio Tenco 2018 sono Arturo Minozzi( già regista per Rai e Sky) e Giuseppe Marco Albano. Direttore della fotografia, Marco Lucarelli.

Masterclass / A scuola con Gaber. Dopo il successo del convegno dello scorso anno, Cantautori a scuola, si è pensato a un seguito costruttivo. È prevista infatti, per mercoledì 17 ottobre, una Masterclass dal titolo A scuola con Gaber. Una mattinata assieme agli studenti delle scuole superiori di Sanremo, in cui approfondire il significato, il periodo storico, culturale e politico in cui Gaber ha vissuto e scritto le più straordinarie canzoni. Alla Masterclass prenderanno parte anche artisti da sempre affascinati, studiosi o collaboratori del “Signor G”: Morgan, Neri Marcorè e Gian Piero Alloisio.

Eventi collaterali. Non mancheranno gli eventi collaterali che accompagneranno la tre giorni, dalla mattina al tardo pomeriggio, nelle diverse location di Sanremo: presentazioni, incontri musicali e di parole – inediti e appositamente realizzati dal Club Tenco – che andranno in scena tra la Ex Chiesa di Santa Brigida alla Pigna, cuore della città vecchia, e la sede del Club Tenco, ex stazione ferroviaria. Molti gli ospiti tra cui i cantautori Bobo Rondelli e Peppe Voltarelli (nella giornata di anteprima del 17 ottobre) e il musicista Alessandro D’Alessandro.

La collana del Club Tenco. Nasce nel 2018 la collana I libri del Club Tenco ed è proprio quella del Premio Tenco l’occasione per la presentazione. Si parte con 3 libri: Giorgio Gaber di Luciano Ceri, Bulat Okudžava di Giulia De Florio e Vent’anni di Sessantotto – Gli avvenimenti e le canzoni che hanno raccontato un’epocadi Sergio Secondiano Sacchi, Sergio Staino e Steven Forti.

La Rassegna della canzone d’autore – Premio Tenco 2018 è organizzata dal Club Tenco con il contributo del Comune di Sanremo, Siae – Società italiana degli autori ed editori -, Casinò di Sanremo, Regione Liguria, Camera di Commercio delle Riviere di Liguria, Coop Liguria e Royal Hotel.