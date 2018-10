Internet, la Liguria è la regione europea con più connessioni rispetto al numero di abitanti

Liguria. Internet è ormai diventato il migliore amico dell’uomo, non lo si può negare. Per qualsiasi desiderio o problema la prima cosa che si è portati a fare è consultare la rete attraverso il computer o lo smartphone che ci accompagna nella vita di tutti i giorni, in ogni momento.

Da una recente indagine condotta dall’Eurostat, ufficio statistico dell’Unione Europea, la Liguria è la regione italiana più connessa in rete. Ben il 76% dei residenti, con un’età compresa tra i 17 e 74 anni, si connette ad Internet con cadenza quotidiana.

Si tratta di un dato che supera la media europea, fissata al 72%, e che addirittura avvicina la Liguria a paesi del Nord Europa come Norvegia, Svezia e Germania.