Imperia-Vado: tutti i convocati nero azzurri

Imperia. Ecco la lista dei giocatori convocati da mister Pietro Buttu per l’incontro casalingo tra Imperia – Vado in programma alla 15:30 presso lo stadio “Nino Ciccione”. La gara è valida per la quinta giornata del campionato Eccellenza Liguria.

Un nuovo volto, tra i convocati odierni, è quello di Emiliano Callegari, difensore centrale di nazionalità Argentina con un passato nella “Primera B” nazionale con la maglia del San Telmo, precedentemente ha vestito la maglia dell’Huracan nella Primera Division.

I convocati:

Portieri:

Trucco, Sadiku

Difensori:

Fazio, Di Lauro, Laera, Pinna, Callegari

Centrocampisti:

Roda, Costantini, Figone, Faedo, Giglio, Ambrosini

Attaccanti:

Mehmetaj, Castagna, Moscatelli, Manini