Imperia. Nelle acque dell’incantevole Golfo di Alassio – ben organizzata dall’APSD Tuna Club Riviera dei Fiori – si è

svolta la quinta edizione del Campionato Italiano Societario di Traina Costiera il 18, 19 e 20 ottobre.

In relazione all’importanza dell’evento hanno partecipato alla competizione ben 26 equipaggi, in rappresentanza delle più blasonate Associazioni Sportive italiane, per quanto attiene la specialità traina costiera, disciplina nella quale la Regione Liguria – da alcuni anni – annovera gli equipaggi che hanno conquistato i migliori piazzamenti.

Il campo di gara, in un tratto di mare bellissimo e definito in gran parte attorno all’Isola Gallinara, è stato caratterizzato da condizioni meteo marine alterne, la prima giornata con un forte vento da grecale e mare mosso, che è andato poi progressivamente a calare nella seconda giornata dove si sono avute condizioni climatiche estive.

In questa tecnica di pesca, particolarmente difficile ed impegnativa, i partecipanti si sono dati battaglia in due giornate, dove sono stati catturati prevalentemente tombarelli e lampughe. L’APSD Stella Maris è riuscita nella difficilissima impresa di ripetere nuovamente il prestigioso risultato dello scorso anno quando, nella stessa competizione, aveva ottenuto il massimo risultato possibile.

Anche quest’anno infatti, sul gradino più alto del podio sono nuovamente saliti l’equipaggio composto da Ascheri Guido, Ciccione Fausto, Marino Manuel, con skipper Romani Ivo, che hanno vinto il titolo come

primo equipaggio classificato dell’intera competizione.

Al terzo posto della classifica per equipaggi sempre l’APSD Stella Maris con l’equipaggio composto da Lorenzi Massimiliano, Solaini Massimo, Galetto Bruno, con skipper Vullo Roberto. Per effetto dei piazzamenti sopra riportati l’APSD Stella Maris ha nuovamente conquistato il prestigioso titolo di Società Campione d’Italia nella specialità Traina Costiera.