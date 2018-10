Imperia, alla Camera di Commercio incontro su opportunità e premi

Imperia. Un incontro informativo rivolto a persone con un’idea imprenditoriale innovativa: lo organizza domani, giovedì 4 ottobre, la Camera di Commercio Riviere di Liguria nell’ambito di una collaborazione tra ente camerale e Filse. L’appuntamento è alle 10.30 a Imperia presso l’Auditorium della Camera di Commercio. La partecipazione è gratuita.

“L’attuale situazione economica – spiegano dalla Camera di Commercio – impone di individuare le migliori idee imprenditoriali così da supportarle con servizi specialistici e assistenza tecnica al fine di arrivare nel minor tempo possibile al mercato”.

L’incontro servirà a presentare due iniziative: “Smart Cup Liguria 2018” (titolarità Filse e Università di Genova) e “On line hackathon” (titolarità Camera di Commercio Riviere di Liguria a valere sul progetto Retic). “Smart Cup Liguria è un concorso di idee imprenditoriali che punta a stimolare la nascita di imprese innovative, “On line hackathon” è un concorso di idee per sviluppare l’intraprendenza e sviluppare una proposta imprenditoriale. Le più meritevoli idee di impresa potranno fruire di assistenza mirata allo sviluppo del piano di impresa. Durante l’incontro verrà inoltre fornita una panoramica di tutte le opportunità di cui le imprese innovative in fase di costituzione, o appena costituite, possono fruire.

La Camera di Commercio Riviere di Liguria, come premio a tutti partecipanti alle due competizioni, offre la partecipazione gratuita ad un “coaching event” che avrà luogo a Imperia il prossimo 24 novembre.

Il termine hackaton nasce dalla crasi di due termini: “hack” e “marathon” e definisce un evento al quale partecipano, a vario titolo, esperti di diversi settori i quali per un breve tempo si riuniscono per elaborare proposte volte a risolvere il problema loro sottoposto dai promotori dell’evento. Lo svolgimento tipico di un hackathon prevede la scelta di un tema o di un progetto, la suddivisione dei partecipanti in squadre e in tavoli, e, alla fine la scelta del progetto migliore a giudizio di esperti.