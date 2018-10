Il Team Schiavetti Pallamano Imperia vince a Nizza nel Campionato Dipartimentale Francese Senior Maschile

Imperia. Potremmo iniziare con un clamoroso a Nizza, per parafrasare una frase storica rubata al calcio, per il colpo grosso da parte del Team Schiavetti Pallamano Imperia, vincendo in trasferta a Nizza sul difficile campo del Cavigal tra l’altro capolista sino a quel momento.

Clamoroso anche perché i ragazzi del presidente Giovanni Martini, per onorare la giornata di campionato, erano in formazione largamente rimaneggiata con solo otto atleti in virtù del fatto che all’ultimo istante si è aggiunto il giocatore Riccardo Luppino ed il dirigente Saul Convalle pronto in panchina in qualità di giocatore.

“Purtroppo alla cronica assenza degli infortunati – ci riferisce il tecnico Tonino Luppino – si è aggiunta anche l’assenza degli under 19 che giocavano in trasferta in Lombardia”. La gara arbitrata dal sig. Stephane Venturelli vedeva un primo tempo dove le due squadre si affrontavano a viso aperto giocando punto a punto fino alla conclusione dello stesso con il Cavigal in vantaggio di solo una lunghezza 18/17.

La seconda frazione di gioco sino al decimo minuto si svolgeva sulla falsariga del primo sino al momento in cui il tecnico Tonino Luppino, in sostituzione del mister Klaudio Radovcic impegnato con gli under 19, chiama un time-out dando le giuste indicazioni ai ragazzi, tranquillizzandoli e cambiando il sistema difensivo portando suoi nove metri il centrale Emmanuele Pappalardo a disturbare i due terzini transalpini. Cosi facendo la partita cambiava volto in favore dei camillini che aiutati anche dalla parate del suo portiere Massimo Moisello (fermato anche due rigori) metteva in difficoltà gli avversari.

A questo si andava ad aggiungere anche la nuova difesa permettendo agli imperiesi di recuperare lo svantaggio che si era generato con dei micidiali contropiedi portandosi a loro volta in vantaggio di tre segnature che permette loro di concludere il match vittoriosi. “Sono stati fantastici - conclude lo stesso allenatore - abbiamo risposto colpo su colpo il tutta la partita e solo un calo ci ha messo in vera difficoltà ma i ragazzi hanno reagito da vera squadra. Da parte mia continuavo ad incitarli anche se sbagliavano perché si vedeva che volevano a tutti i costi la vittoria. Complimenti veri a tutti”.

Campionato Dipartimentale Francese Senior Maschile

Cavigal Nizza – Usd Schiavetti Pallamano Imperia: 28 – 31

Giocatori scesi in campo: Massimo Moisello portiere, Matteo Bottino, Saul Convalle 2 goal, Emanuele Pappalardo 7 goal, Riccardo Luppino 10 goal, Alessandro Riano 3 goal, Damiano Rossi 5 goal, Lucio Sasso 4 goal, allenatore Tonino Luppino.