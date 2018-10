“Decreto Dignità”, privacy e adempimenti fiscali al centro del seminario gratuito del Coni a Sanremo

Sanremo. Martedì 30 ottobre, dalle 18.30 alle 23, al Casinò di Sanremo, si terrà il seminario gratuito organizzato dal Coni su temi di grande attualità, quali:

– le collaborazioni sportive dopo il ‘Decreto Dignità’ (dl 87/2018);

– la normativa in materia di privacy e focus su minori e social media;

– adempimenti fiscali per ASD e SSD per effetto della Circolare 18/2018 AgE.

Il seminario è rivolto a presidenti, dirigenti e tecnici operanti nel mondo sportivo ed è valido per la formazione professionale di dottori commercialisti, avvocati e giornalisti.

Relatori: avv. Monica Campione e dott. Maurizio Annitto. Prevista l’analisi di casi pratici e ampio spazio a domande e risposte. Le iscrizioni, che scadono il 27 ottobre, sono da effettuarsi online al seguente link:

liguria.coni.it/liguria/scuola-regionale/corsi/iscrizione/2684.html

Da non perdere anche i successivi appuntamenti formativi gratuiti, previsti:

– Martedì 6 novembre, dalle 20,30 alle 23, a Sanremo presso la Sala Incontri della Confartigianato di Sanremo in Corso Nazario Sauro n. 36, sulle tecniche respiratorie con approfondimento sui vantaggi garantiti dalla respirazione diaframmatica nella pratica sportiva giovanile e non solo;

– Giovedì 22 novembre, dalle 20 alle 22,30, ad Arma di Taggia presso Villa Boselli in Via Paolo Boselli n. 2, sulla comunicazione nello sport, partendo dal marketing sportivo per passare agli strumenti di comunicazione ed arrivare al ruolo dei social media: facebook, instagram e twitter per comunicare più efficamente nell’era di internet.

Il programma: 2018_10_30_IM_Sport_e_Fisco_Imperia