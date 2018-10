Bordighera. Non sono chiazze oleose quelle avvistate da moltissimi cittadini nello specchio acqueo antistante le coste di Bordighera e Ventimiglia, bensì detriti, per lo più canne e legni, trascinati dai torrenti in piena per le forti piogge dei giorni scorsi.

Le chiazze di grezzo provocate dalla collisione tra la portacontainer Virginia e il traghetto Ulysses avvenuta il 7 ottobre al largo della Corsica restano lontane dalla costa a circa 14 miglia marine e sembra che si stiano dirigendo a levante, verso la Toscana, continuamente monitorate dai mezzi aerei e dalle motovedette della Guardia Costiera.

di 6 Galleria fotografica Canne e legni nel mare di Bordighera









Su richiesta della Guardia Costiera italiana e direttiva del ministro dell’Ambiente, sono stati attivati tre mezzi Castalia, concessionaria del servizio di antinquinamento nazionale, che dirigono verso l’area ligure interessata per porre in essere le necessarie operazioni di contenimento dell’inquinamento.

[Foto Gianluca Gazzano]