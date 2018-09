Sanremo. Il Panathlon Club Imperia Sanremo fu fondato a Sanremo nel 1958 da illustri personaggi dell’epoca quali: l’avv. Franco Moreno, il dott. Adriano Morosetti, l’ing. Carlo Del Gratta, il dott. Giuseppe Mussa, il cav. Roberto Gaglio ed altri prestigiosi personaggi che diedero vita a questo movimento sportivo che dopo sessant’anni di vita è più giovane che mai.

Da allora l’attività del club ha segnato decenni importanti per lo sport ponentino, seguendone il percorso e sostenendo importanti iniziative. Per la ricorrenza, il Panathlon Club Imperia-Sanremo, sotto l’egida del presidente Angelo Masin, ha organizzato una serie di appuntamenti aventi sempre come tema centrale lo sport.

Il principale appuntamento domenica 30 settembre dalle 9,45 al Palafiori di Sanremo, dove è in programma un importantissimo congresso dal titolo “I doveri dei genitori nello sport”. Relatore sarà il professor Ario Federici, docente dell’Università di Pesaro-Urbino forbito oratore con un curriculum personale di livello internazionale.

Un tema molto sentito ed attuale nel mondo dello sport. Testimonial d’eccezione saranno due grandi personaggi del mondo sportivo: il pluricampione mondiale di motociclismo Loris Capirossi soprannominato “Capirex”, vincitore del Campionato del mondo della Classe 125 nel 1990 e nel 1991 e della Classe 250 nel 1998. A tutt’oggi è il più giovane pilota ad aver conquistato il titolo iridato nella storia del Motomondiale, “Collare d’oro al merito sportivo”; Giorgio Di Centa, campione olimpico con cinque partecipazioni ai Giochi Olimpici Invernali, dove ha conquistato due medaglie d’oro ed una di bronzo, e a dieci edizioni dei Campionati del mondo vincendo quattro medaglie. Alle Olimpiadi Invernali di Vancoover nel 2010 alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici è stato portabandiera della Squadra Azzurra. Insignito dell’onoreficenza di “Ufficiale Ordine al merito della Repubblica Italiana” e “Commendatore Ordine al Merito della Repubblica Italiana”.

La settimana scorsa è stato presentato nei locali della Provincia di Imperia, alla presenza del presidente della Provincia Avv. Fabio Natta, il libro “60 anni di Panathlon e di sport in provincia di Imperia”. Il libro nella sua prima parte traccia la storia del Panathlon Club Imperia-Sanremo, e quella del Panathlon International con molti riferimenti ai valori etici e morali che lo animano.

Nella seconda parte, invece, lo spazio è tutto dedicato ai campioni, alle manifestazioni, società ed imprese che in questi sei decenni hanno scritto la storia dello sport locale e, spesso e volentieri, anche di quello nazionale e mondiale. Altro importante evento la cena di gala (ad invito) prevista sabato 29 settembre al Grand Hotel del Mare di Bordighera. Oltre a tutti i Soci del Panathlon Club di Imperia-Sanremo, alle autorità e a diverse personalità del mondo dello sport imperiese e sanremese, sarà presente il presidente del Panathlon International Pierre Zappelli ed il Governato dell’Area IV Liguria del Panathlon Germano Tabaroni. Anche a questa serata saranno presenti Loris Capirossi e Giorgio Di Centa.

Ultima iniziativa, a chiusura dei 60 anni, nel mese di ottobre, con la consegna dei Premi del Concorso riservato alle scuole della Provincia di Imperia dal titolo Sport=Vita.