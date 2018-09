Sanremo, dal 1° ottobre prendono il via i corsi di karate dell’Asd Asks Kenseido Karate Liguria

Sanremo. Dal 1° ottobre, presso la palestra Asd Disnel, in via Zefiro Massa 140, inizieranno i corsi di karate tenuti dalla Asd Asks Kenseido Karate Liguria.

I corsi saranno tenuti da docenti qualificati Csen: Sabina Camarda (Maestro, 6° dan) e Davide Nizza (Maestro, 5° dan). Accanto ai corsi tradizionali di karate per bambini (“Karate for Kids”) e per ragazzi e adulti, verrà organizzato anche un corso di Karate per agonisti, sia per il Kumite (combattimento) che per il Kata (forme), nel quale atleti già avviati alla pratica del karate, potranno affinare tecnica e prestazioni in un ambiente stimolante con docenti competenti.

Le novità più interessanti, però, riguardano un approccio nuovo e particolare all’insegnamento del karate. Si tratta di due corsi orientati ad un pubblico specifico. Il primo è stato intitolato “Karate per mamme” e propone un insegnamento dedicato alle donne, con particolare attenzione nell’ambito della difesa personale femminile, per la quale il karate è ricco di risorse.

L’altro corso è denominato “Hoken” che, in lingua giapponese, significa “preservazione della salute”; si tratta, quindi, di un karate rivolto agli adulti e alla terza età, in generale a coloro che abbiano necessità di riprendere a muoversi per combattere la sedentarietà e la routine, oppure come ausilio in situazioni di riabilitazione.

Tutti i corsi si terranno presso la palestra Asd Disnel, come già scritto, nei giorni di lunedì e venerdì, nella fascia oraria 14-18. Da lunedì 1° ottobre, dalle 14, vi aspettiamo per tutte le informazioni di cui avrete bisogno.