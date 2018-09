Poker corsaro dell’Imperia a Busalla, i neroazzurri vincono 4-2

Busalla 2 Imperia 4

Busalla

1 Lorusso 2 Piemontese (50′ Sardu) 3 Piccardo 4 Boccardo 5 Monti (72′ Zanovello) 6 Moretti 7 Migliaccio 8 Cotellessa 9 Lobascio 10 Compagnone 11 Repetto

A disp. 12 Canziani 13 Molini 14 Zanovello 15 Garrè 16 Molini 17 Sardu 18 Oliva 19 Riva

Sostituzioni:

Imperia

1 Trucco 2 Ambrosini 3 Risso 4 Fazio (82′ Manini) 5 Laera 6 Di Lauro 7 Figone (92′ Chariq) 8 Giglio 9 Castagna (82′ Mehmetaj) 10 Costantini 11 Moscatelli (75′ Tahiri)

A disp. 12 Sadiku 13 Pinna 14 Tahiri 15 Manini 16 Chariq 17 Roda 18 Faedo 19 Mehmetaj

Ammonizioni

Busalla: 78′ Zanovello

Imperia: 81′ Laera, 88 Manini

Cronaca

Bella partita entusiasmante al “Comunale” di Busalla ricca di azioni in tutta la partita. La prima occasione della partita è sui piedi di Castagna che al 2′ su passaggio a filtrare di Risso sulla fascia sinistra prova il tiro al volo ma la sua conclusione è troppo alta. Al 6′ risponde il Busalla con Moretti che conclude di testa ma Trucco fa sua la sfera su una conclusione centrale. Al 9′ Ambrosini in proiezione offensiva colpisce con il collo piede il pallone che indirizza sul primo palo ma Lorusso la fa sua in due tempi. Al 10′ prima rete dell’Imperia con un eurogol dai 30 metri di Costantini su calcio di punizione, tiro imparabile diretto all’incrocio dei pali. Al 14′ Compagnone prova ad emulare Costantini con una conclusione dal limite dell’area di rigore ma il suo tiro finisce alto sopra la traversa. Al 18′ pericoloso Figone per l’Imperia con un tiro cross che sfiora la traversa dalla fascia sinistra. Al 20′ trova il pareggio la squadra di casa con Repetto su passaggio a filtrare anticipa tutti e conclude raso terra dove Trucco non riesce a deviare. Al 37′ bella trama di gioco per l’Imperia con Ambrosini che crossa sulla testa di Castagna ma la sua conclusione non trova la porta per pochissimo. Al 39′ calcio di rigore per il Busalla per gioco pericoloso su Lobascio, subito dopo Compagnone trasforma portando il Busalla in vantaggio.



Secondo tempo

Al 47′ è subito l’Imperia che prova ad accorciare le distanze con Risso che impegna Lorusso in una parata a due tempi. Al 8′ trova il gol del pareggio Castagna con un colpo di testa ravvicinato su cross di Giglio. Al 58′ riporta in vantaggio l’Imperia un’altra rete per Costantini che trova un altro bellissimo gol su calcio di

rigore dopo che Giglio era stato atterrato in area di rigore. Al 67′ altra occasione per Giglio che, dopo aver saltato due uomini, taglia la trequarti con una diagonale ritrovandosi così a tu per tu con Lorusso che questa volta è bravo a sventare la conclusione. Al 34′ il gol che chiude la partita su cross di Giglio dalla fascia destra

si avventa Figone solo nell’area piccola che conclude sicuro in rete.

Il Busalla si riversa nella metà campo dei nero azzurri cercando il gol ma l’attenta retroguardia dell’Imperia è attenta riuscendo a sventare ogni minaccia. Al 82’è è bravo Trucco a sventare la conclusione di Compagnone sul primo palo liberando con i

pugni.



Mister Pietro Buttu: “Questa è una vittoria della squadra, abbiamo giocato da squadra e il risultato si è visto. Voglio dedicare questa vittoria a Denis Muca e ai tifosi che ci seguono sempre

con grande passione e li ringraziamo per questo. Resta il fatto che questa è una vera vittoria della squadra, io devo essere sincero non ho fatto niente, hanno fatto tutto loro. bisogna continuare con il lavoro, testa bassa, una partita alla volta e ricominciare subito da martedì perchè bisogna assimilare le situazioni tecniche tattiche compresa la condizione fisica. Per avere una buona condizione fisica da parte di tutti ci va tempo, in un mese non si può costruire una squadra però sicuramente la vittoria odierna aiuta. Oggi hanno fatto tutto veramente loro, il gruppo, i giocatori hanno trascinato la squadra”.