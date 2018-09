Ventimiglia. Grande soddisfazione per la conclusione a Rimini del V Trofeo CONI Kinder+Sport che ha visto la partecipazione di 17 rappresentative regionali e la vittoria della Liguria (I Zona).

La squadra vittoriosa era composta da Davide Enrico (CN Loano), 2° classificato Techno 293, Alessio Lulli (YC Italiano), 2° classificato O’Pen Bic, e Lorenzo Vassallo e Giorgio Finke (CV Ventimigliese), ottavi nella

classe RS Feva. Il tecnico accompagnatore nominato dalla I Zona era Sergio Vaggi.

“E’ un grande risultato per la Vela Ligure avendo selezionato e supportato quattro giovanissimi atleti che si sono impegnati allo spasimo con il loro allenatore per portare alla Liguria un titolo di grande importanza. Per la prima volta da quando il Coni ha istituito, cinque anni fa, grazie anche ai ragazzi di Ventimiglia, la Liguria ha conquistato la Medaglia d’Oro a squadre per la Vela al Trofeo Coni Kinder Sport che è stato pensato come una Olimpiade nazionale Under 14 con il coinvolgimento di ben 35 federazioni sportive e oltre 3000 atleti. Un grazie al Coni e alla Federazione Italiana Vela” – commenta Ambrogio Vassallo, il papà di Lorenzo.