A Ventimiglia la riunione bi-mensile degli aderenti al Movimento Federalista Europeo

Ventimiglia. E’ in programma per le 18,30 di martedì 25 settembre nella sede di Ventimiglia (via Roma 63) la riunione bi-mensile degli aderenti al Movimento Federalista Europeo (MFE), una delle cinque sezioni operanti in Liguria. Nel numero di giugno del giornale “L’Unità Europea” (fondato da Altiero Spinelli nel 1943) si legge:

“Oggi l’Europa , unita nella moneta ma ancora divisa economicamente e politicamente, è sottoposta a “sfide” esistenziali su molteplici piani: sul piano economico e sociale (malgoverno della globalizzazione, squilibri demografici), sul tema della sicurezza interna ed esterna (instabilità internazionale, flussi migratori…) e sul piano delle emergenze ambientali, del lavoro giovanile, del consenso democratico”.

Non mancheranno argomenti di riflessione e approfondimento, per contatti con la segreteria del comm. Lorenzo Viale tel. (0184)239525.