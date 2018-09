A Ospedaletti prende il via il 1° Torneo Tennistico Giovanile “L’arco del Benessere”

Ospedaletti. Si alza il sipario sul 1° Torneo Tennistico Giovanile “L’arco del Benessere”, organizzato dai 19 Comuni protagonisti della community “L’arco del Benessere”, vincitrice del titolo di “European Community of Sport 2019″.

Si svolgerà il 28, il 29 e il 30 settembre sui campi da tennis di Ospedaletti. Domenica alle 12 si terrà la premiazione al Tennis Club Ospedaletti. Saranno presenti per l’occasione il vicepresidente della Regione Liguria Sonia Viale e il coordinatore regionale Aces Nord-Ovest Liguria Enrico Cimaschi.

La manifestazione voluta d Aces Europe, in collaborazione con l’Asd Arco del Benessere e Sport Aces (MPS Italia) e il Tennis Club Ospedaletti è patrocinata dal Coni. E’ il primo degli eventi previsti nel 2019, anno che celebra l’ottenimento del titolo di “European Community of Sport 2019 L’Arco del Benessere”. Iniziativa ideata per condividere attraverso il tennis i valori e gli ideali dello sport e promuovere a livello internazionale il nostro territorio.