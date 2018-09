Camporosso. Sabato 29 settembre, alle 9.30, presso la Sala dei Tigli del Comune di Camporosso (loc. Bigauda), si svolgerà l’assemblea generale della Spes, chiamata a rinnovare le cariche sociali per il mandato 2018/2021.

Dichiara il presidente Matteo Lupi: “Ci ritroviamo insieme per condividere un bilancio di tre anni di impegno, ma soprattutto, con tanti interlocutori amici, programma un futuro, al servizio di chi più soffre in questa società”.

La Spes è un’associazione nata nel 1996 su iniziativa di parenti e amici di portatori di handicap. Gestisce due centri diurni socio riabilitativi, uno a Roverino di Ventimiglia ed uno a Bordighera e la Casa Famiglia “Dopo di Noi” a Varase.

Il ruolo delle famiglie nella vita dell’associazione è essenziale, sia per favorire la socializzazione, sia nella promozione di una cultura a difesa dei diritti dei disabili. Le iniziative dell’associazione sono molto radicate sul territorio del comprensorio ventimigliese, gli interventi sono collegati in rete con le altre realtà della zona e con i servizi competenti, in particolar modo i tecnici dell’Asl 1. La Spes ha incorso due progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo, volti al miglioramento delle condizioni socio lavorative di persone con disabilità.

Programma evento:

Ore 9.45 apertura lavori

Saluti del Sindaco di Camporosso Davide Gibelli

Introduzione del presidente uscente Matteo Lupi

Ore 10: saluti istituzionali

Asl 1 Imperiese

Regione Liguria

Diocesi Ventimiglia Sanremo

Costruire una rete tra scuola e terzo settore

La testimonianza dei ragazzi e degli operatori: assistenza e campagne a tutela dei diritti dei più deboli

Il ruolo dei genitori nell’associazione;

Interdipendenza…il contributo dell’ass. Penelope;

Uno scatto educativo;

Rete d’impresa, rete di relazioni per il bene comune;

Il volontariato: l’esperienza dell’orto sociale

Dibattito

Ore 12.15 ELEZIONE ORGANI SOCIALI

Ore 12.30 CONCLUSIONI di Luciano Codarri

I numeri della SPES:

Utenti in convezione: nr 52

12 in struttura del DOPO di NOI a Varase

11 in centro diurno di Via dei Colli a Bordighera Alta

29 in centro diurno di Roverino

4 persone seguite in percorsi sperimentali di vita indipendente (con fondi regionali)

Soci e familiari iscritti all’associazione: nr 315 di cui 53 volontari attivi

Dipendenti disabili assunti in coop: nr 12