Ventimiglia, dopo 42 anni la professoressa Patrizia Ianelli va in pensione: i saluti di colleghi e alunni

Ventimiglia. Dopo 42 anni di servizio la professoressa Patrizia Ianelli va in pensione. I colleghi, alunni e amici hanno preparato un messaggio per salutarla:

“Ci è gradito salutare attraverso Riviera24.it la prof Patrizia Ianelli di Ventimiglia, che dal 3 settembre sarà collocata in quiescenza dopo 42 anni di servizio nella scuola statale in provincia di Imperia. Numerosi i colleghi, gli amici, gli alunni/e che la salutano, sperando che continui a coltivare gli innumerevoli interessi che ha riversato con entusiasmo non solo nel mondo della scuola. Si uniscono gli amici del Piemonte, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna con la certezza di riaverla presto un po’ con loro. Ciao Patrizia!”.