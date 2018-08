US Open 2018, Fabio Fognini n 14 tra le teste di serie a Flushing Meadows

Taggia. L’armese Fabio Fognini da lunedì 27 agosto parteciperà all’ultimo Slam dell’anno sul campo in cemento di Flushing Meadows a New York, che durerà fino al 9 settembre.

Sono state infatti rese note le teste di serie del Major. Sono due i tennisti azzurri nel seeding: il giocatore di Arma di Taggia, che si trova al numero 14, e Marco Cecchinato (numero 22). Il sorteggio dei tabelloni principali sarà in programma giovedì 23 agosto alle 14 locali, presso il Brookfield Place di New York.

Un’opportunità unica per Fognini che ha la possibilità di migliorare non solo il suo best ranking (13 al mondo nel marzo 2014), ma soprattutto di avvicinarsi ai primi dieci del mondo.