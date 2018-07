Tra le sette spiagge più spettacolari d’Italia c’è quella dei Balzi Rossi: Ventimiglia recensita su Forbes

Ventimiglia. C’è anche la spiaggetta delle “uova” (nome dato dalla caratteristica forma dei sassi) dei Balzi Rossi tra le sette spiagge più spettacolari d’Italia secondo la rivista Forbes. “7 Of Italy’s Most Spectacular Beaches To Visit Now”: questo l’articolo online comparso sulla rivista americana.

Insieme alla spiaggetta dei Balzi Rossi, Forbes recensisce quella di San Fruttuoso, a Genova; le “Due Sorelle”, nelle Marche; Praia a mare in Calabria; Scala dei turchi, in Sicilia; Pescoluse, in Puglia e Cala Corsara nell’arcipelago de La Maddalena, in Sardegna.