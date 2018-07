Sanremo. Oggi è stata inaugurata l’esposizione della pittrice Louise Bressange dal titolo: “Viaggio nei colori”. Le opere esprimono la grande vitalità e vivacità dell’artista, che attraverso il controllo della forte cromaticità domina la forza di una costruzione pittorica, che trasmette la plasticità di un messaggio tanto positivo quanto emozionale.

Louise Bressange scrive: “Della mia carriera nella moda è rimasto un grande desiderio di colori e, naturalmente, la tendenza a rappresentare sagome. Ho iniziato a dipingere circa dieci anni fa, e da sei anni fa sono felice di esporre le mie opere.Le realizzo con il pastello asciutto per le sue fusioni e le caratteristiche vivide che danno vita alla pittura. Dipingo con acrilico o olio, pennello e coltello. In realtà io uso la tecnica che meglio restituisce le mie impressioni e le ho trascritte in uno “stile espressionista” , che ben esprime il mio mondo artistico”.

Nell’esposizione si possono ammirare i quadri dedicati alla collina toscana, al viaggio nel deserto, a Saint Tropez, e soprattutto al mare, come fonte di ispirazione e di forza. L’esposizione sarà visitabile fino al 30 luglio. L’ingresso è libero dalle 15 alle 24.