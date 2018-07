Sanremo. Ancora vittorie e soddisfazioni per l’Asd J & D dance. Venerdì sera l’Asd J & D dance ha partecipato con alcune allieve al concorso Danza in Estate ad Alassio dove ha ottenuto ottimi risultati.

Elena Pinna, appena 8 anni, si è classificata 2° nella categoria assoli modern Baby con la coreografia “You are my sunshine” della Maestra Ilenia Conti. Elena ha vinto ben 5 borse di studio per diversi eventi ed accademie a Milano, in Puglia, a Genova.

Un meritatissimo 1° posto nella categoria gruppi modern baby per il gruppo rebel queens con la coreografia “Rebel hearts” sempre della Maestra Ilenia Conti che ha ottenuto anche il premio come miglior coreografia. Il gruppo è composto da 5 bambine: Elena Pinna 8 anni, Elisa Magro e Gloria Lombardo 9 anni, Alice Calabria e Paloma Romano 10 anni.

I direttori dell’Asd, Corgnali Denise e Ramon Agramonte ringraziano la maestra Ilenia Conti per l’ottimo lavoro e stanno già preparando programma e novità per il nuovo anno accademico che inizierà il 17 settembre presso la sede di Via Panizzi 8 alla foce di Sanremo.