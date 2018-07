San Lorenzo al Mare, Valentina Farinaccio presenta “Le poche cose certe”

San Lorenzo al Mare. Torna per il settimo anno consecutivo a San Lorenzo al Mare la rassegna letteraria Due parole in riva al mare, organizzata dall’Associazione culturale Due Parole in riva al Mare, direttore artistico e presidente Nadia Schiavini, la libraia, con il patrocinio del Comune di San Lorenzo al Mare, della Provincia di Imperia e della Regione Liguria.

Ogni mercoledì, dal 28 giugno al 30 agosto, un incontro gratuito con un autore a due passi dal bel mare di Ponente, sulla piazza di San Lorenzo al Mare, per chiacchierare scoprendo storie ed entrando nel laboratorio dello scrittore. Il programma dell’edizione 2018 si contraddistingue per la sua versatilità, offrendo un ventaglio di proposte e incontri adatti a ogni pubblico.

Il Festival continua venerdì 27 luglio alle 21 con location straordinaria Borgo Foce, Largo Varese con Valentina Farinaccio per presentare Le poche cose certe, Mondadori. L’evento è in collaborazione con il Festival Borgate dal Vivo. Dialoga con l’autrice Alberto Milesi, direttore artistico di Borgate dal Vivo.

“Arturo si era convinto di potere una vita speciale, ma poi non muoveva passi, verso l’ignoto, per paura di una vita vera. Il risultato era una vita fasulla, come quella delle formiche inoperose.”

Dopo lo straordinario esordio di La strada del ritorno è sempre più corta, Valentina Farinaccio ci racconta con una voce unica, che cresce fino a farsi poesia, una storia tanto incantata quanto feroce di attese e incontri mancati, di errori e di redenzione. Perché dobbiamo correre il rischio di essere felici, anche se tutto da un momento all’altro potrebbe affondare. Perché nulla è certo, nella vita. Solo una cosa: che tra un’isola e l’altra c’è sempre il mare.

Valentina Farinaccio è giornalista e critico musicale. Lavora per Auditorium TV, la web tv dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, e collabora con “Il Venerdì di Repubblica”. È autrice del libro-intervista La sindrome di Bollani (2009), di Yesterday. Storia di una canzone (2015), dei romanzi La strada del ritorno è sempre più corta (2016), e Le poche cose certe (2018).

Tutti gli incontri sono gratuitie si svolgono nella piazza al mare a San Lorenzo al mare. Le serate saranno arricchite da letture e musica. In caso di maltempo gli incontri saranno spostati nella Sala Beckett de Teatro dell’Albero.

Per info scrivere a dueparoleinrivalmare@libero.it oppure 3392877093. Seguite su Instagram #dueparoleinrivalmare.