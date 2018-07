Riunione del Comitato Imperia-Savona della FIPAV, stabiliti i punti essenziali per migliorare il beach volley

Imperia. Si è svolta ieri la riunione programmatica del comitato Imperia – Savona della FIPAV settore Beach volley.

Alla presenza del presidente comitato Matilde Falco, del consigliere Ornella testa del fiduciario regionale Luca Despini e del fiduciario comitato privitera Giuseppe organizzatore dell’incontro, si sono affrontati numerosi aspetti organizzativi per un rilancio organico e continuativo di questo sport nelle due provincie liguri e nella regione.

Dopo un dibattito conoscitivo con i responsabili delle società del Beach volley ed alcuni maestri di Beach, i punti essenziali che saranno basilari per lo sviluppo del Beach volley sono:

– potenziamento settore arbitri e supervisori gara, già in questa estate si stanno qualificando nuove figure tecniche infatti essenziali per lo svolgimento dei tornei e campionati, risultano economicamente più gestibili per le società, per costi contenuti rispetto a quelli inviati fuori regione, sviluppo del settore giovanile, attraverso l’organizzazione di allenamenti e tornei organizzati dalle società sportive B.V. o nei centri sportivi dove esistono campi attrezzati

obbligo da parte dei maestri di Beach volley federali di svolgere attività attraverso società affiliate e tesserare tutti gli atleti.

– organizzazione circuito provinciale – regionale invernale ed estivo di Beach specialmente per il settore giovanile, magari anche inserendo basso Piemonte e alta Toscana. In generale il beach volley ligure possiede alte possibilità di sviluppo, i campi sia estivi che al coperto coprono quasi tutta la regione e si cercherà di stimolare le amministrazioni ed i privati a costruire ed installare nuovi campi gara regolamentari in zone scoperte esempio Albenga ed Imperia

– estendere e potenziare attraverso le associazioni affiliate di eventi interregionali o nazionali sia agonistici che di qualificazione come campus e stage ,eventi che hanno un forte impatto turistico.