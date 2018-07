Claudio Scajola: “Concentrato sui problemi di Imperia”

Imperia. “Ho sentito Tajani più volte nell’ultimo mese. Era e resta un mio grande amico”.

Così si esprime Claudio Scajola a proposito delle aperture da parte del presidente del Parlamento europeo intervenuto a Genova in occasione dell’Assemblea regionale di Forza Italia alla quale sono intervenuti oltre duecento tra parlamentari, amministratori locali e militanti azzurri. Tra i deputati eletti in Liguria Giorgio Mulè, Roberto Cassinelli, Roberto Bagnasco e Manuela Gagliardi.

Il governatore della Regione Giovanni Toti ha salutato Marco Melgrati neo sindaco di Alassio complimentandosi per la vittoria di un moderato anche se contro il suo schieramento.

Su quanto detto da Toti, che ha ha sperimentato sulla sua pelle quanto possa essere labile il confine che divide le “vecchie glorie”, come appunto Melgrati e Scajola, e “i vecchi arnesi” (espressione coniata ad hoc alla vigilia delle elezioni dall’alleato leghista Edoardo Rixi) della politica, Scajola commenta: “Da quello che mi hanno riferito in diversi mi pare che si incominci a cogliere che il problema era la Forza Italia dimenticata a favore di non so cosa. Per quanto mi riguarda, io sono occupato sui problemi di Imperia, la città che amo e che voglio rilanciare”.