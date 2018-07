Sanremo. Si arricchisce il medagliere della Canottieri Sanremo che, come preannunciato, era in trasferta in Friuli per disputare le gare di qualificazione per la finale di Caldonazzo che si terrà i primi di settembre.

Una lunga trasferta, più di nove ore di pullman fino a San Giorgio di Nogaro, che ha visto gli atleti sanremesi impegnati il sabato nella faticosa distanza dei 2000 metri e la domenica sulla velocità, nei 200 metri tra ben 602 atleti di 49 società diverse.

Una trentina i ragazzi scesi in acqua, ma in gara anche i Master, cosa che ci ha permesso di vedere sul podio uno dopo l’altro padre e figlio, a riprova che la passione per lo sport unisce e accomuna diverse generazioni. Nonostante le avverse condizioni del tempo, fortunatamente migliorato, i piccoli canoisti si sono spinti oltre, dando prova del fatto che le dure ore di allenamento ripagano sempre e, podio o no, l’importante è dare tutto “fino in fondo”, come si sente spesso gridare tra il tifo ed i fischi di incoraggiamento degli allenatori e dei numerosi genitori.

“Sono ben 16 le medaglie che ci portiamo con orgoglio a casa, ma con altrettanto orgoglio possiamo dire che tutti hanno dato il massimo!” – afferma la Canottieri Sanremo.

RISULTATI:

I giornata 2000m:

K4 Cadetti B

2 Duda Matteo/Rapetti Edoardo/Modena Lorenzo/Rambaldi Andrea

K2 Cadetti B

2 Orrù Luca/Mauro Lorenzo

K1 Cadetti B

14 Ricci Flavio

14 Rotondo Simone

K2 Cadetti B

4 Cecchini Martina/Ruggiero Elisabetta

K1 Cadetti A

11 Fedele Mattia

K2 Cadetti A

12 De Faveri Loris/Campesi Riccardo

K1 4,20 Allievi B

11 Dos Santos Barreto Joao

13 Martini Federico

K4 Allievi B

5 Ravasio Nicolò/Bottini Francesco/Languasco Giulio/Leone Francesco

K2 Cadetti A Femminile

4 Rolfo Alice/Vacondio Ilaria

K4 Cadetti A

3 Simonetti Federico/Levrone Luca/Languasco Claudio/Cipriani Ryan

II giornata 200m

K1 Cadetti B

3 Orrù Luca

3 Mauro Lorenzo

K2 Cadetti B

2 Orrù Luca /Mauro Lorenzo

7 Rapetti Edoardo/Rambaldi Andrea

K2 5,20 Allievi A

3 Vitulano Matteo/Cocchi Elia

K1 4,20 Allievi A

7 Fedele Lorenzo

K4 Open

4 Duda Matteo/Ricci Flavio/Fedele Mattia/Modena Lorenzo

K4 Cadetti B

5 Rapetti Edoardo/Rambaldi Andrea/Ricci Flavio/Duda Matteo

K2 Cadetti B Femminile

3 Cecchini Martina/Ruggiero Elisabetta

K1 Cadetti B Femminile

2 Martina Cecchini

7 Ruggiero Elisabetta

K1 Cadetti A

2 Cipriani Ryan

K1 Cadetti B

7 Modena Lorenzo

9 Rotondo Simone

K2 Cadetti A

3 Simonetti Federico/Languasco Claudio

K4 Cadetti A

2 Simonetti Fedrico/Languasco Claudio/Levrone Luca/Cipriani Ryan

K2 Cadetti A Femminile

7 Rolfo Alice/Vacondio Ilaria

K1 Cadetti A Femminile

5 Rolfo Alice

4 Vacondio Ilaria

K2 Cadetti A

7 Campesi Riccardo/De Faveri Loris

K1 4,20 Allievi B

3 Leone Francesco

9 Languasco Giulio

K2 5,20 Allievi B

2 Ravasio Nicolò/Bottini Francesco

7 Dos Santos Barreto Joao/Martini Federico

Staffetta K1 + K2 Allievi B

2 Ravasio Nicolò/Leone Francesco/Bottini Francesco

6 Languasco Giulio/Do Santos Barreto Joao/Martini Federico

Staffetta K1 4×200

5 Levrone Luca/Campesi Riccardo/De Faveri Loris/Fedele Mattia

K1 4,20 Allievi A

6 Cocchi Elia

7 Vitulano Matteo

7 Fedele Lorenzo

K1 200 Master B

1 Vitulano Marco