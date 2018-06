Sanremo, concerto della cantautrice Gabriella Martinelli al Venticinque note

Sanremo. Doppio appuntamento questo fine settimana per Venticinque note: happening culturali organizzati dal Club Tenco durante tutto l’anno presso la sede del Club.

E’ in programma, infatti, per domenica 10 giugno alle 18 l’inaugurazione della mostra Ama chi ti ama – I tempi della vita cantati dalle donne a cura della casa editrice Ala Bianca in collaborazione con l’Istituto Ernesto De Martino, che sarà allestita e visitabile fino al 7 luglio.

A seguire, alle 18.30, il concerto della cantautrice Gabriella Martinelli che porta live il suo ultimo cd “La pancia è un cervello col buco”. Cantautrice di origini Pugliesi, Gabriella Martinelli è uno dei nomi più interessanti tra le nuove leve del cantautorato Italiano femminile. Artista dalla grande personalità, con la passione per il teatro canzone.

Gira l’Europa da busker e vanta numerosi anni di gavetta suonando nei club, nei festival e nei teatri. Vincitrice di molti premi legati alla canzone Italiana d’autore, fra cui: Premio Botteghe D’autore 2017 (Miglior Interpretazione); Premio Bindi 2015; Musicultura nel 2014. Partecipa a The Voice of Italy in onda su Rai 2 nel 2013; pubblica il suo album d’esordio “Ricordati di essere felice” per l’etichetta Toto Sound Records nel 2015. Scelta per aprire il concerto di Hindi Zahra al Teatro Parioli nel 2017. E’ tra le voci Italiane del Come to my home, progetto nato in Africa: realtà che unisce artisti da tutto il mondo con l’intento di mescolare le arti, le culture, le nazionalità.

La mostra Ama chi ti ama rimarrà aperta fino al 7 luglio dal mercoledì al sabato dalle 9.30 alle 12.30. L’ingresso per il doppio evento è libero.