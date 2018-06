Sanremo. Dal 2 agosto prende il via la stagione teatrale del Teatro Ariston. Il primo evento sarà “Sanremo Musical” in versione Roof Garden. Si tratta di una serata esclusiva per i clienti del Casinò di Sanremo per ripercorrere l’evoluzione del costume italiano e una parte importante della storia del Casa da Gioco.

Il patron dell’Ariston Walter Vachino ha presentato il calendario degli eventi, insieme a Olmo Romeo, presidente del Cda del Casinò e presidente della Federgioco e a Claudio Nardo in rappresentanza del Club Tenco, il quale ha annunciato che da oggi sono a disposizione presso il Teatro Ariston, per un mese, gli abbonamenti ad un prezzo scontato, per assistere all’edizione 2018 della Rassegna della canzone d’autore più prestigiosa d’Italia.

Dopo il successo di pubblico e di critica tributato a “Sanremo Musical” nel Teatro Nuovo di piazza San Babila a Milano, lo scorso 18 maggio, il Musical dedicato alla Storia del Festival approda nella casa da Gioco.



Sabato. Il Casinò di Sanremo con il comune e il teatro Ariston presenta, anche nella Città dei Fiori, il prestigioso progetto musicale “Sanremo Musical” dedicato alla Storia del Festival, nato al Casinò nel 1951 e poi, dal 1977, organizzato nel teatro Ariston.

Sottolinea Casinò Spa: “E’ diventato realtà un progetto artistico che solo un anno fa sembrava un sogno, difficilmente realizzabile. Con il sostegno del Casinò, del Comune e del Teatro Ariston la parte artistica è riuscita a mettere in scena un prodotto artistico di grande qualità, che ha saputo entusiasmare e coinvolgere il pubblico del Teatro Nuovo di Milano.

Il successo della “Prima” è stata la migliore ricompensa per gli sforzi profusi da tutti, soprattutto dagli artisti e dal corpo di ballo, che hanno trasmesso l’energia e la forza di canzoni, vicende e periodi rimasti impressi nell’immaginario collettivo. E’ un bel prodotto musicale ed artistico ma anche un importante transfert mediatico per portare il brand “Sanremo” e “Casinò di Sanremo” nei più bei teatri d’Italia e del mondo.

Ovunque il brand “Festival di Sanremo”è un must, che stimola adesione ed attenzione. Era importante, nel panorama degli spettacoli e delle proposte teatrali, presentare un format che declinasse la storia del Festival, capace di fermare davanti al piccolo schermo più di 12 milioni di telespettatori, come abbiamo registrato nell’ultima edizione. E’ una proposta esclusiva per i nostri ospiti, che potranno seguire il tema del Musical, nella versione scritta da Isabella Biffi e Salvatore De Pasquale, con la regia di Isabella Biffi, nella riduzione per la Casa da Gioco. Il Sanremo Musical, versione integrale, intanto si prepara a girare il mondo con il suo forte potenziale promozionale e turistico”.

Concludendo: “Per il progetto si ringrazia, in particolare, il Comune, il sindaco Alberto Biancheri, e il patron dell’Ariston Walter Vachino per aver sostenuto in prima persona questa importante iniziativa dal forte significato artistico e musicale, un inno a Sanremo città della musica”.

Per agevolare la partecipazione è stato creato il pacchetto cena+spettacolo € 100,00 o bicchierata+spettacolo €30,00, sino ad esaurimento dei posti disponibili. Per informazioni o prenotazioni tel 0184505543.

Per quel che concerne il Club Tenco dopo il recente annuncio dei finalisti delle Targhe Tenco 2018, apre le prevendite del Premio Tenco 2018, in programma per il 18, 19 e 20 ottobre al Teatro Ariston di Sanremo.

I prezzi sono da intendersi come abbonamento alle 3 sere: poltronissima euro 78; poltrona I settore euro 69; poltrona II settore euro 48; galleria II settore euro 36. Intanto prosegue il secondo turno delle votazioni per le Targhe Tenco 2018 di cui ricordiamo i finalisti di seguito.

Disco in assoluto: Filippo Andreani (II secondo tempo); Alessio Bonomo ( la musica non esiste); Ermal Meta (Non abbiamo armi); Mirkoeilcane (Secondo me); Motta (vivere o morire); The Zen Circus (il fuoco in una stanza).

Album in dialetto: Francesca Incudine (Tarakè); La Maschera (ParcoSofia); Peppe Lanzetta (non canto, non vedo, non sento); Elena Ledda (Lantias); Otello Profazio (La storia).

Opera Prima: Giuseppe Anastasi (Canzoni ravvicinate del vecchio tipo); Franesco Anselmo (Il gioco della sorte); Dunk (Dunk); Andrea Poggio (Controluce); Paola Rossato (Facile).

Interprete di canzoni: Fabio Cinti (la voce del padrone- un adattamento gentile); Patrizia Cirulli (Sanremo d’Autore); Corsi / Alloisio (Luigi); Grazia Di Michele (Folli Voli); Marco Rovelli (Bella una serpe con le spoglie d’oro).

Canzone singola: Ginevra Di Marco (Ninna nanna in fondo al mare); Alessio Lega (Amarabdan); Mirkoeilcane (Stiamo tutti bene); Motta (Mi parli di te), Motta (Vivere o morire); The Zen Cricus (Il fuoco in una stanza); Agnese Valle / Pino Marino (Come la punta del mio dito).

Album collettivo a progetto: Ama chi ti ama; Cantautori per Amatrice; Ko computer; La bellezza riunita; Voci per la Libertà “Una canzone per Amnesty”.

Tutte le informazioni sulle Targhe Tenco si possono trovare all’indirizzo: www.clubtenco.it. Le Targhe verranno consegnate durante l’edizione della Rassegna della Canzone d’autore (Premio Tenco 2018), in programma dal 18 al 20 ottobre al Teatro Ariston di Sanremo.

Di seguito il programma della stagione teatrale:

– Giovedì 2 agosto alle 21.30: “The Best of Sanremo” – Le canzoni più amate del Festival. Si tratta di un concerto strutturato per palchi estivi e teatri dove 5 musicisti professionisti ripropongono i brani che hanno tracciato la storia del Festival di Sanremo. I componenti di Progetto Festival sono: Angela Vicidomini, Alessio Briano, Andrea Balestrieri, Artan Selishta e Max Matis.

I brani proposti in scaletta saranno interamente dal vivo, si ripercorreranno i momenti più significativi della kermesse canora italiana per eccellenza: il Festival di Sanremo, riproponendo le più belle melodie che hanno fatto la storia della musica italiana con nuovi arrangiamenti, integrati con fotografie e video. Il pubblico rivivrà la storia del festival dal lontano 1951 ad oggi.

– Lunedì 6 agosto alle 21.30: Gabriele Cirilli in “#TaleEQualeAME” di Cirilli, Maria De Luca, Carlo Negri con la regia di Gabriele Guidi.

– Lunedì 13 agosto alle 21.30: “Rigoletto” opera in 3 atti di Giuseppe Verdi. A seguito del grande successo ricevuto con il grande Concerto di Uno Ughi eseguito a Sanremo lo scorso 11 maggio, l’associazione “Ritorno all’Opera” in collaborazione con il Teatro Ariston propongono per l’estate quest’eccezionale opera. Il presidente di “ritorno all’Opera” afferma: “Stiamo cercando di rispondere alla crisi imperante dei teatri italiani, che sono sempre più in difficoltà nell’ottemperare ai bisogni culturali dei vari territori. Ritorno all’Opera vuole essere un tentativo di reinventare un vecchio mentire con le tecnologie e le esperienze moderne ed il successo riscontrato a Sanremo non è che il frutto del nostro impegno”.

– Venerdì 17 agosto alle 21.30: “Pucci Show”. L’attore comico italiano racconta alcuni passaggi della vita. Evita la satira politica, preferendo quella di costume: ala quotidianità è l’argomento centrale del suo spettacolo. “Pucci Show” è la raccolta delle migliori proposte di Pucci, elaborate espressamente per il teatro con il supporto della strepitosa Zuraski live band a sottolineare i momenti musicali che hanno fatto da colonna sonora a tutti noi.

– Marted’ 21 agosto alle 21,30: Omaggio a Ennio Morricone “Colonne sonore da Oscar”. Protagonista strumentale del concerto sarà il prestigioso Ensamble Le Muse. Ospite musicale della serata sarà la suadente voce di Elena D’Angelo, che farà rivivere le magiche atmosfere delle pellicole che hanno segnato la storia della cinematografia italiana.

– Martedì 28 agosto alle 21.30: “Comedy Ring”. Il format rivelazione per la prima volta sul palco, i comici e gli attori di Zelig, Colorado, Camera Cafè e Eccezionale Veramente; si daranno battaglia a suon di risate. Comedy Ring è una Produzione della Sm Management di Simone Migliaccio.

– Sabato 3 novembre alle 21.15: Beppe Grillo in “Insomnia – Ora Dormo!”. Il comico si racconta in uno spettacolo intimo e autentico; immancabile il riferimento agli eventi sull’attualità più recente filtrati dalla sua pungente ironia.

– Sabato 8 dicembre, alle 21.15: il concerto di Mario Biondi.

– Martedì 23 aprile 2019 alle 21.15: Angelo Pintus in “Destinati all’estinzione”.