Bordighera. Da Ospeadaletti a Saorge). La prima community del benessere che concilia sport e salute nasce nel ponente ligure. I 18 sindaci del comprensorio hanno dato vita a questa collaborazione che ha portato la Provincia ad entrare nel circuito delle comunità europee del benessere, dello sport e della salute.

La prima tappa di questo percorso che si concluderà nel 2019, è stato organizzato per questa mattina nella città delle palme dalla Regione Liguria, presente con la vicepresidente Sonia Viale e l’assessore allo sport Ilaria Cavo, oltre al gruppo di Comuni dei quali Vallebona è capofila.

Il coordinatore dell’iniziativa è Aces Europe, associazione che promuove stili di vita sani a partire dallo sport in tutta l’Unione Europea. Nel 2019 Genova sarà capitale europea della “community sport e benessere” e, quella di oggi, rappresenta la prima tappa per arrivare a gonfie vele, con tante iniziative organizzate sul territorio, a ricevere questo ambito riconoscimento.

Quale territorio se non quello dell’estremo ponente poteva essere scelto dalla Regione per lanciare una campagna di sensibilizzazione. Una palestra a cielo aperto, come la definisce Roberta Guglielmi, riconosciuta per il suo turismo culinario e sportivo.

Il Work cafè è stato l’inizio pratico di cosa pensare e poi realizzare concretamente per contraddistinguere la Riviera sotto il punto di vista dei corretti stili di vita. Un euro speso nelle politiche per lo sport equivale a tre spesi in cura delle persone, anche l’economia dimostra che questa è la strada giusta.

