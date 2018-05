Ventimiglia, “Palco Aperto – Quest’anno lo spettacolo sei tu”: la stagione estiva di Torri cerca nuovi talenti

Ventimiglia. Si avvicina la stagione estiva e, come sempre, si stilano i cartelloni degli spettacoli che, secondo tradizione, allieteranno le serate. Anche l’Ecovillaggio Torri Superiore sta cercando di proporre un programma che sia al tempo stesso accattivante e innovativo.

Lo spirito che anima però la ricerca, nel borgo dell’entroterra imperiese, è questa volta del tutto particolare. Ad essere chiamati ad esibirsi, per residenti e turisti, saranno infatti talenti nuovi e, finora, parzialmente inespressi. L’Ecovillaggio, infatti, ha lanciato un vero e proprio bando dal significativo titolo di “Palco Aperto – Quest’anno lo spettacolo sei tu!”

Sei serate, tra luglio ed agosto, saranno infatti riservate a musicisti, attori, giocolieri e altri artisti che vorranno dare spazio al proprio talento.

La selezione è avviata e, secondo il bando ufficiale, le candidature sono aperte fino alla fine di maggio per cantanti singoli o piccoli gruppi, attori teatrali e cabarettisti, giocolieri e altri artisti circensi, ovviamente non solo della Liguria ma anche delle regioni limitrofe. Per partecipare alla selezione l’Ecovillaggio richiede l’invio di file audio o video. Si prevedono un gettone di presenza e l’ospitalità per tre persone per due notti in pensione completa. L’Ecovillaggio metterà anche a disposizione il palco, l’impianto di amplificazione e curerà la pubblicità dell’evento sulla stampa, sul web e sui “social”. Il bando completo può essere richiesto all’indirizzo mail info@torri-superiore.org o al telefono 0184 215504.