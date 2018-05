Scambio di procuratori a Imperia: tutti i nomi di chi parte e di chi arriva

Imperia. Valzer di poltrone nella procura di Imperia: il dottor Alessandro Bogliolo verrà trasferito dopo l’estate, probabilmente a settembre, e andrà a ricoprire un incarico presso la Procura generale di Genova per il quale risulta primo, in base alla graduatoria attuale e non ancora definitiva.

Nel frattempo il 10 maggio arriverà a Imperia Enrico Cinella Della Porta, giovane originario di Pisa al suo primo incarico da sostituto procuratore. Certo anche l’arrivo di Luca Scorza Azzarà, pubblico ministero che si occupò dell’inchiesta sull’alluvione di Genova. In forse invece l’arrivo di Siro De Flammineis dalla Dda di Palermo. Come Scorza Azzarà, De Falmmineis ha fatto domanda di trasferimento in quanto Imperia risulta “sede disagiata” per carenza di organico, ma potrebbe ancora revocarla.

A lasciare Imperia sarà poi anche la dottoressa Stefania Brusa che dovrebbe ricevere il trasferimento in Lombardia come da lei richiesto per riavvicinarsi alla famiglia.

Al momento l’organico della Procura è composto da Barbara Bresci, Lorenzo Fornace, Antonella Politi, Alessandro Bogliolo, Paola Marrali, Stefania Brusa, Francesca Sussarellu, oltre al procuratore aggiunto Grazia Pradella e al procuratore capo Alberto Lari. Perché l’organico sia al completo, mancano tre persone.