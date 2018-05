Sanremo, il M5S propone un cimitero per animali di affezione

Il M5S Sanremo ha presentato un ordine del giorno per il Consiglio comunale con “la proposta di istituzione di un cimitero per animali di affezione nel Comune di Sanremo”

I pentastellati affermano: “Gli animali di compagnia sono compagni insostituibili per tutti, di gioco per bimbi, di compagnia per anziani o persone sole, di pet therapy per chi vive un momento di grande difficoltà e si consolida nel tempo un forte legame sul piano emotivo. Quando gli amici a quattro zampe vengono purtroppo a mancare c’è il desiderio di offrire un luogo dignitoso dove poterlo ricordare nel tempo. Nel Comune di Sanremo non risulta esistere un’ idonea struttura ossia un apposito luogo dove poter inumare il proprio animale.

Premesso che la Regione Liguria intende favorire l’istituzione dei cimiteri per animali di affezione ed ha disciplinato le modalità e dettato i criteri per la loro realizzazione e il funzionamento. E‘ stata approvata la Legge regionale 22 dicembre 2015 n. 22 istitutiva dei cimiteri per animali d’affezione, consentendo così ai comuni competenti per territorio di procedere con l’autorizzazione.

Il M5S Sanremo, con questo ordine del giorno propone di mettere in atto la Legge regionale, individuando un luogo idoneo, coinvolgendo le locali associazioni di volontariato che operano in difesa degli animali domestici per dare concretezza al progetto. Di predisporre tutte le verifiche per la realizzazione di un cimitero degli animali secondo le leggi e i regolamenti vigenti in materia”.