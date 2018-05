Sanremo. Arriverà nella Città dei Fiori, il prossimo 20 maggio (domenica), la prima edizione del raid motociclistico “Hat Pavia-Sanremo”.

Si tratta di un nuovo evento di turismo-avventura inserito nel Calendario Nazionale Turismo Adventouring FMI. Nasce come una diretta emanazione della nota Hat Sanremo-Sestriere della quale condivide spirito e filosofia, con l’intenzione di ampliare gli orizzonti dell’Adventouring con nuovi percorsi, nuovi scenari, nuove emozioni.

Secondo gli organizzatori, l’idea è di replicarne i valori di avventura, solidarietà e passione, portando su strade inesplorate gli appassionati dell’avventura in moto in cerca di nuove esperienze. Interesserà tre diverse regioni, Lombardia, Piemonte e Liguria, nello spirito di avventura turistica.

Seguendo la formula Hat sono previsti due percorsi, il Classic di circa 450 km, che prevede anche un percorso in notturna, ed il Discovery di circa 390 km, con sosta notturna prevista circa a metà strada a Sassello (SV), dove è previsto il ristoro più importante. Il livello di difficoltà dei due percorsi sarà ti tipo “facile” con possibilità di qualche tratto più impegnativo ma comunque adatto alle maxi-enduro da oltre 150 kg, come da regolamento FMI Adventouring.

Con partenza da Pavia, in posizione privilegiata nella pianura Padana, le tracce portano i partecipanti lungo il Po, per poi tagliare verso sud e continuare verso Ovada. Qui si incontreranno i primi rilievi dell’Appennino Ligure-Piemontese ed il percorso comincerà con i suoi sali-scendi. Dopo la sosta a Sassello, si continuerà verso Altare, dove il lungo sterrato della Colla di San Giacomo porterà i piloti in direzione Garessio. Da lì d’obbligo il passaggio sul Colle di Nava e quindi la discesa verso il mare per arrivare a Sanremo.

Per questa prima edizione il numero dei partecipanti è limitato ad un massimo di 100 piloti. La Hat Pavia Sanremo è un evento iscritto al calendario ufficiale FMI Adventouring 2018.

PROGRAMMA

Venerdì 18 maggio 2018

Ore 14:00 inizio manifestazione con ritrovo a Pavia, apertura HAT Village

Ore 14:00 – 18:00 check-in partecipanti, controllo iscrizioni e ritiro event-pack

Ore 20:00 – 21.30 cena dei partecipanti

Ore 21:30 – 22.30 briefing per tutti i partecipanti



Sabato 19 maggio 2018

Ore 08:00 inizio giornata con ritrovo presso HAT Village

Ore 09:00 – 10:30 partenza partecipanti

Ore 17.00 – 19.30 arrivo partecipanti a Sassello (SV)

Ore 20.00 – 22.00 cena-ristoro

Ore 23.00 – 00.00 ri-partenza HAT CLASSIC

Domenica 20 maggio 2018

Ore 06.00 – 07.00 ri-partenza HAT DISCOVERY

Ore 10:00 – 14.00 arrivo a Sanremo, ritiro attestato partecipazione e ristoro

Ore 15:00 fine manifestazione