Liguria, lavori potenziamento infrastrutturale: le date di sospensione del servizio ferroviario a Ponente

Liguria. Si è svolto oggi in Regione alla presenza dell’assessore regionale ai Trasporti Gianni Berrino, il tavolo tecnico con comitati e associazioni dei pendolari liguri per illustrare gli interventi di potenziamento infrastrutturale e di manutenzione della linea ferroviaria, programmati da Rfi fino a dicembre, i dettagli delle interruzioni sulle tratte interessate, le modifiche agli orari e i servizi bus sostitutivi (consultabili dal 21 maggio sui canali di vendita Trenitalia).

Le modifiche, in particolare, interesseranno:

per lavori propedeutici al Terzo Valico e di consolidamento della galleria Borlasca, sulla linea Genova-Ronco Scrivia, nei fine settimana dal 25 al 28 maggio, dal 15 al 18 giugno e dal 13 al 16 luglio e dal 4 agosto al 3 settembre, i treni percorreranno la via Busalla;

per manutenzione straordinaria alla galleria San Martino, sulla tratta Genova Brignole-Genova Quarto, dal 1 luglio al 2 settembre, sarà chiuso un binario con la conseguente riduzione dell’offerta regionale;

per l’attivazione del piano regolatore di Ventimiglia, sulla linea Mentone-Ventimiglia-Taggia, dal 3 al 5 luglio e dal 24 al 29 ottobre, la circolazione sarà sospesa e i collegamenti Trenitalia saranno garantiti da servizio bus sostitutivi;

per la realizzazione della nuova passerella pedonale e degli ascensori nella stazione di Genova Pegli, dall’8 al 9 settembre, sulla tratta Sestri Ponente – Genova Voltri, sono previste modifiche ad alcuni collegamenti regionali;

per l’attivazione del nuovo apparato centrale computerizzato di Taggia Arma, sono previste modifiche, in corso di definizione, per l’interruzione della tratta Imperia-Bordighera nella notte tra l’1 e il 2 dicembre.

Per il primo anno, sulla linea Genova-Ovada-Acqui Terme, è allo studio, su richiesta di Regione Liguria, l’inserimento di 6 treni, nel periodo estivo, dal 4 agosto al 2 settembre, per implementare l’offerta su bus sostitutivi.