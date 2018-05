La CNA organizza incontri di “Sostegno all’entroterra” a Ventimiglia e Arma di Taggia

CNA Imperia organizza il prossimo lunedì 21 maggio due incontri di presentazione delle misure a sostegno dell’entroterra, che si terranno alle 17 presso la Sede della Croce Rossa, via Dante Alighieri 16 ed alle ore 21.00 ad Arma di Taggia, Villa Boselli, Via Paolo Boselli 2.

Si tratta di una importante opportunità per conoscere le modalità di accesso a contributi a fondo perso e finanziamenti agevolati destinati a sostenere le botteghe commerciali, le attività del settore somministrazione e le imprese artigiane situate nei Comuni ricompresi nelle aree interne della Liguria e nei Comuni non costieri.

Interverranno

• On. Flavio Di Muro

Camera dei Deputati XVIII Legislatura, Parlamento Italiano

• Dott. Roberto Merlo

FI.L.S.E., Finanziaria Ligure per lo sviluppo economico

• Dott.ssa Daniela Locati

Responsabile Credito CNA Liguria

• Dott. Simone Alassio

Area Manager Nord Ovest Artigiancassa

Modera l’incontro il Segretario territoriale, Luciano Vazzano

I bandi attualmente operativi riguardano:

BOTTEGHE COMMERCIALI

Il bando finanzia, mediante un contributo a fondo perduto, le iniziative per sostenere le piccole imprese commerciali presenti nei Comuni ricompresi nelle aree interne della Liguria.

Il bando opera a favore dei seguenti soggetti:

a) vendita al dettaglio effettuata in esercizi di vicinato;

b) somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

c) rivendita di generi di monopolio;

d) vendita della stampa quotidiana e periodica effettuata in punti vendita esclusivi

e) rivendita di prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico- chirurgici.

Il contributo copre il 40% dell’investimento ammissibile e tale percentuale può essere incrementata del 10 o del 15% in caso di Comuni sotto i 1000 abitanti oppure imprenditoria giovanile sotto i 35 anni di età.

Sono agevolabili le iniziative con investimenti ammissibili tra i 5.000 e i 20.000 euro (retroattività delle spese dal 1 gennaio 2018).

La domanda può essere presentata dal 18 giugno fino al 31 luglio 2018 incluso.

IMPRESE ARTIGIANE

Si tratta di un contributo a fondo perso in conto capitale del 30% fino ad un massimo di 10.000 euro per le imprese artigiane dell’entroterra che accedono ad un finanziamento agevolato tramite Artigiancassa.

Sono ammissibili le spese relativo all’acquisto, anche in leasing, di: macchinari, arredi, attrezzature, automezzi aziendali (esclusi i mezzi degli autotrasportatori c/t) compresi gli acquisti già effettuati negli ultimi 12 mesi.

Gli incontri sono liberi e gratuiti: è gradita la conferma di partecipazione.

CNA offre ogni giorno, attraverso il proprio Ufficio Credito, consulenza ed assistenza alle imprese su tutte le opportunità esistenti in materia di credito ed agevolazioni, analisi di fattibilità, predisposizione delle domande di contributo e convenzioni con le banche.

Per informazioni: CNA Sede Provinciale – Via B. Asquasciati, 12 – SANREMO – tel. 0184/500309 – email credito@im.cna.it