Gianni Berrino agli stabilimenti Alstom: “Dal 2020 in arrivo i nuovi treni Pop in Liguria, da giugno 5 elettrotreni Jazz”

Liguria. Questa mattina, l’assessore regionale ai Trasporti Gianni Berrino, insieme all’assessore ai trasporti della Regione Veneto Elisa De Berti, ha visitato lo stabilimento Alstom di Savigliano, in provincia di Cuneo. “È stata l’occasione – ha detto l’assessore Berrino – per visitare un’importante realtà produttiva del Paese, dove lavorano 800 addetti sui 2.800 impiegati negli 8 stabilimenti italiani, e soprattutto per vedere in anteprima il primo treno Jazz, che a breve arriverà in Liguria, in base al nuovo contratto di servizio stipulato con Trenitalia”.

Oltre ai 5 Jazz, che da fine giugno verranno consegnati in Liguria, nello stabilimento di Savigliano vengono costruiti anche i Pop: tra il 2020 e il 2023 arriveranno in Liguria, con dotazioni elevate di comfort.