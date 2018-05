Alice Salvatore (M5S): “Imperia come Genova per presenza di mafie. I nostri candidati sono cittadini liberi”

Imperia. “Oggi è un momento molto importante che va ricordato perché stiamo presentando la lista del Movimento 5 Stelle per Imperia, capoluogo di provincia, che purtroppo come Genova mantiene un elemento di disturbo rispetto a tutte quelle che sono le attività amministrative pubbliche: c’è un record che accomuna queste due città liguri e che è quello della presenza della malavita organizzata, che agisce come un cancro silenzioso e che si muove dietro a tutto e dietro a tutti”. Lo ha detto il consigliere regionale per il Movimento 5 Stelle Alice Salvatore, giunta a Imperia per presentare ufficialmente la lista del movimento per le amministrative comunali del prossimo 10 giugno.

“ La sensazione sgradevole che rimane ad un cittadino che cerca risposte nelle istituzioni e che cerca di veder soddisfatti i suoi desideri rispetto a quelli che dovrebbero essere normali servizi pubblici è quella proprio di sentirseli sottrarre, di non trovare un riscontro rispetto a tutti i parametri che noi consideriamo normali”, ha aggiunto la Salvatore, “In realtà la spiegazione è da ricercare in queste collusioni, in questo consociativismo che caratterizza tutta la regione Liguria e che purtroppo trova dei picchi proprio nella provincia di Imperia così come nel capoluogo Ligure”.

Qual è la ricetta M5s per sconfiggere questo fenomeno? “Il primo antidoto contro la criminalità organizzata è quello di dare un esempio di correttezza, onestà intellettuale, etica istituzionale”, risponde la Salvatore, “E’ in questa direzione ed è per questo motivo che noi profondiamo grande energia nella selezione dei nostri candidati e soprattutto nei parametri che noi utilizziamo per comporre le nostre liste. Le nostre liste sono composte da cittadini incensurati: la caratteristica dei nostri candidati è quella di essere cittadini liberi, cittadini che non appartengono a tutte quelle categorie che sono mosse dalle logiche clientelari che stanno attanagliando il nostro paese ed in particolare Imperia”.