Imperia. Da venerdì 25 a domenica 27 maggio 2018 si svolgerà la 17° Edizione del Festival della Cultura Mediterranea a Imperia, nel centro storico di Porto Maurizio, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dei Beni e le Attività Culturali, della Città di Imperia, Provincia di Imperia e Camera di Commercio Riviere di Liguria e Regione Liguria.

Il Festival è organizzato dal Comitato San Maurizio presieduto da Luciangela Aimo, insieme con la commissione scientifica presieduta da Annelise Caverzasi. parti attive nella ricerca di nuovi temi di interesse finalizzati alla crescita dell’evento, e si avvale della collaborazione di Giuliano Ferrari e dell’ Associazione Agenda Fotografica per la parte conoscitiva del territorio e delle tradizioni. La parte espositiva e i rapporti con le Case editrici è curata da Espansione di Paola Savella.

La mostra mercato del libro inserita nel piano di rilancio del Centro Storico di Porto Maurizio, alla sua diciassettesima edizione si affaccia direttamente sulle vie del Centro storico con la partecipazione case editrici e un’esposizione di migliaia di libri. Grazie al gran numero di visitatori la Fiera del Libro di Imperia si colloca tra le manifestazioni culturali di maggior rilievo a livello nazionale mantenendo attrattiva e vivacità organizzativa.

Ospiti 2018: Dario Arkel, Lorenzo Beccati, Michela Vittoria Brambilla, Andrea Camera, Daniele Capezzone, Giancarlo Caselli, Martina Dell’Ombra, Piero Fassino, Raffaella Fenoglio, Giovanni Maria Flick, Cinzia Ghigliano, Mario Giordano, Luca Iaccarino, Max Laudadio, Maria Giovanna Luini, Laura Maragliano, Fabio Mendolicchio, Gianluca Morozzi, Margherita Oggero, Danilo Paparelli, Barbara Ronchi della Rocca, Antonella Tarpino, Marcello Veneziani.

LEIT MOTIV della Fiera 2018 : “Passioni Tiepide” il piacere e l’utilità dell’inutile

Le “passioni tiepide” sono le passioni “disincantate” dei “giovani-adulti” abituati a comunicare con lo smartphone, che moltiplica le relazioni possibili ma le sbiadisce e le raffredda, generalizzando un approccio al mondo sin troppo realistico e finalizzato all’utile.

La Mediterraneità, tema conduttore del Festival della Cultura Mediterranea, in questa edizione, viene proposta come “luogo”, dimensione di vita tradizionalmente intessuta di legami forti, con persone e cose, capace di ridare senso alla passione per ideare e per decidere, per crescere e progettare.

L’Isola della Mediterraneità sarà dedicata all’illustrazione specifica e più approfondita del tema della Fiera e darà voce ai diversi protagonisti di questa realtà. Gli approfondimenti verteranno sulla necessità di recuperare credibilità e cittadinanza all’in-utile, inteso anche come coinvolgimento emotivo e sguardo estetico sul mondo , per re-inventare l’incanto del mondo. La rassegna culturale viene condotta da Luciangela Aimo con il contributo operativo di Giulio Geluardi e Alida Civile e supportata dalle redazioni de La Stampa e de Il Secolo XIX.

L’Oasi del Gusto, in via XX Settembre ormai un vero punto di riferimento per il Festival di Imperia, la sezione del gusto, curata dall’enogastronomo Giuliano Ferrari, si avvale della collaborazione di aziende produttrici di eccellenze locali ed è patrocinata dalla Camera di Commercio delle Riviere di Liguria . Ai tavoli delle presentazioni vengono accolti abitualmente noti chef stellati ed Autori per presentazioni di settore seguite da degustazioni a tema. L’Oasi del Gusto indagherà il piacere dell’inutilità nel settore gastronomico,recuperandone il valore simbolico e collettivo, in epoca in cui benessere e abbondanza lo trasformano facilmente in merce comune, dalla prevalente valenza salutistico ed edonistica.

La Sezione Junior, con il patrocinio delle Autorità scolastiche, coinvolgendo tutti gli Istituti Scolastici, le Associazioni Culturali del territorio imperiese, e le Case editrici di libri per ragazzi. Alla sezione junior sarà dedicata un’area centralissima con l’allestimento di palcoscenico per spettacoli a tema con momenti di lettura e di animazione dedicati , a cura della giornalista Giusy Nicosia. Sulla base del leitmotiv dell’anno 2018, la 17° edizione della Fiera del Libro di Imperia, con la sezione junior vuole offrire molteplici opportunità di dibattito ai giovani circa gli scenari possibili dei percorsi di crescita in una società in crisi di identità e di fiducia.

Il Concorso di Poesia giunto alla sua 11° edizione quest’anno dal titolo “La Poesia, antitesi alla dittatura dell’utile” si articolerà in 2 sezioni: Adulti e Ragazzi ideato e curato dalla Poeta Gabriele Borgna. Il concorso riceve costante partecipazione di Poeti e Autori di fama Nazionale e collabora con docenti e allievi degli Istituti Scolastici Liguri.

Se le “Passioni Tiepide” rappresentano il termometro della contemporaneità, fatta principalmente d’interazioni virtuali potenzialmente infinite ma indebolite dalla mancanza di un rapporto reale con il quale confrontarsi, la Poesia si pone – oggi più che mai – come strumento per liberarsi dalla dittatura dell’utile, cioè dalla tendenziale preponderanza di relazioni finalizzate a finalità spendibili nel breve tempo.

La Poesia ci invita infatti alla “sospensione” dalla quotidianità, rimettendo al centro il nostro potenziale interiore e riportando a galla emozioni, passioni, riflessioni altrimenti “addormentate”.

Non possiamo essere sempre tiepidi. E la Poesia ci può svegliare.

La Giuria tecnica del Concorso è composta da : Ito Ruscigni, Roberto Trovato, Gabriele Borgna, Fabio Barricalla , Laura Scottini.

Il Concorso si chiuderà con la tradizionale Premiazione domenica 27 maggio.

Tra gli stand di maggior interesse culturale Treccani – la cultura italiana – Roma.

Sarà presente in Fiera la Me the selfie Machine l’innovativa macchina che con un semplice clic ti fa diventare social. Sarà dunque possibile avere un fermo immagine con il proprio autore preferito e ricevere la foto direttamente sulla propria mail e sulle pagine FB.

Mostre in Fiera

• FEI Federazione Esperantista Italiana

Mostra in 18 pannelli bilingue (Italiano-Esperanto) su Zamenhof

gentilmente concessa dall’Ambasciata di Polonia in Italia

• Agenda fotografica: “In-Utile”

• Marco Donatiello: “Gli Internati – un anno con Interno 14”

• Associazione Editori della Corsica

Mostra di opere grafiche dell’album “U messaghjeru mutu” di Yannick Stara e Carmin Belgodere

Tutte le variazioni e gli sviluppi saranno comunicati sul sito ufficiale della Fiera del Libro www.fieradellibroimperia.it