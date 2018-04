Ventimiglia, Gianni Berrino al forte dell’Annunziata nell’ambito del progetto Italia-Francia Alcotra

Ventimiglia. Domani, sabato 21 aprile, l’assessore regionale ai Trasporti e al Turismo Gianni Berrino parteciperà, alle 10.45, al Forte dell’Annunziata, alla tavola rotonda “Il futuro della Val Roja”, organizzata da Regione Liguria nell’ambito del convegno “La mobilità sostenibile nell’area transfrontaliera: esperienze e progetti nell’ambito del Programma Italia-Francia Alcotra”.

Alle 15, sarà a Genova, a Palazzo Reale, per la tappa ligure della Giornata nazionale della cultura dell’olio e del vino, organizzata dall’Associazione italiana sommelier, in collaborazione con il Mibact, il Mipaaf e il Miur. L’assessore Berrino parteciperà al tavolo tecnico dal titolo “L’attività di repressione delle frodi a tutela del made in Italy sul vino e sull’olio” con i funzionari dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del ministero delle Politiche agricole e AIS, insieme Serena Bertolucci, direttrice del museo di Palazzo Reale e del Polo museale della Liguria, e ad Alex Molinari, presidente di Ais Liguria.

Alle 20, sarà, infine, al Teatro Ariston di Sanremo per la serata conclusiva della 20esima edizione del Gef, il Festival internazionale della creatività nella scuola, e premierà sul palco i vincitori.