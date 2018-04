Vallecrosia, domenica l’assessore regionale Scajola all’assemblea del comitato Unpli

Vallecrosia. Domenica 8 aprile a partire dalle 9 l’assessore regionale all’urbanistica e demanio Marco Scajola parteciperà all’Assemblea regionale del Comitato Unpli Liguria (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia) a Vallecrosia.

L’Assemblea regionale rappresenta un importante punto di riferimento a livello nazionale di queste associazioni, con quasi 6000 Pro loco iscritte.

“Le Pro Loco – dichiara l’assessore Scajola – sono il simbolo di una storia importante di attività di volontariato sul nostro territorio. Partecipo con grande piacere all’Assemblea regionale del Comitato che le rappresenta, un’occasione per ringraziare tutti gli operatori per il prezioso lavoro che ogni giorno portano avanti, e per quello che realizzeranno”.