Scuole a Imperia, Lanteri: “Avvieremo progetti strategici affinché nascano nuovi poli scolastici funzionali”

Imperia. Il candidato sindaco Luca Lanteri del centro destra interviene sul problema delle scuole: “In questi giorni la Regione Liguria sta presentando il bando triennale statale per i fondi relativi all’edilizia scolastica.

L’assessore Marco Scajola ha incontrato a Taggia i comuni della nostra provincia per illustrare le opportunità e le modalità. Il termine per la presentazione delle domande scade il 23 di giugno e auspico che il comune di Imperia si attivi per presentare domande e ottenere finanziamenti. Il tema dell’edilizia scolastica sarà una delle priorità del mio programma elettorale.

Le scuole frequentate dai nostri figli devono diventare più funzionali e sicure. Metteremo in moto ogni azione amministrativa possibile per migliorare la manutenzione degli edifici esistenti. Avvieremo progetti strategici affinché nascano a Imperia nuovi poli scolastici funzionali, a basso impatto ambientale e basso consumo energetico”.