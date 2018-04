Sanremo. Prosegue la manifestazione dedicata a Libereso, ieri sono stati 1.138 i visitatori della mostra, che totalizza così nei primi due giorni 1.861 presenze. Un flusso continuo di residenti e turisti dimostra una grande attenzione e interesse per le mostre e gli eventi collaterali proposti in questo contenitore culturale dedicato al giardiniere di Calvino.

Grande emozione nel pomeriggio per la lettura di Christian Gullone del racconto “un pomeriggio, Adamo” dedicato a Libereso e scritto da Italo Calvino e per la proiezione del video “Libereso al Maurizio Costanzo show” curata da dante Galimberti dell’Associazione amici del parco di villa Gernetto, dove Libereso ha lavorato al recupero del giardino. Il video documenta la presenza del settantenne Libereso nella popolare trasmissione mentre parla di erbe spontanee e racconta aneddoti sulle piante, tenedno testa a interlocutori importanti e famosi.

Il programma prosegue oggi con alle 10.30 “La biodiversità del Ponente Ligure” a cura di Marco Damele e nel pomeriggio l’inaugurazione mostra dei semi antichi della Banca Semi di Hortives e la presentazione del libro “Ortaggi e fiori nell’orto” con degustazione di fiori commestibili offerti da “I fiori di Hortives”con la presenza di Marco Nigro. L’incontro “Pan e Pumata” e altre ricette… con Raffaella Fenoglio è stato spostato a domenica 29 aprile alle 16.30.

Domani lunedì 23 aprile prenderà il via la prima edizione del Festival delle erbe della Liguria, che sta suscitando grande interesse per l’arrivo per la prima volta a Sanremo di Sonia Baldoni, la ‘Sibilla delle Erbe’ e di Michele Meomartino presidente dell’associazione “Vivere con gioia” e organizzatore dei Festival delle Erbe.

Partirà lunedì prossimo e durerà tre giorni il primo Festival delle erbe organizzato da Olis Eventi e dalle Case delle Erbe che si svolgerà a Sanremo nell’ambito della manifestazione La Forza della Natura dedicata a Libereso Guglielmi, in corso di svolgimento al Forte di Santa Tecla. Molti gli eventi in programma che coinvolgono anche i protagonisti locali del mondo delle erbe spontanee: Sonia ALLAVENA, Rudy VALFIORITO, Doriana FRASCHIROLI, le sorelle Cugge dell’Antica Distilleria della valle Argentina, Fabrizio DALDI, Marco DAMELE e Silvia CIUFFARDI.