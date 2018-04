Sanremo, mercato di antiquariato il 25 aprile in piazza Borea d’Olmo, San Siro e Muccioli

Più di 80 espositori provenienti dalla Liguria, dal basso Piemonte e dalla Francia, rappresentano un’occasione ghiotta per gli appassionati e per i collezionisti di oggetti d’epoca; il pubblico, sempre numeroso, troverà ogni sorta di oggetto antico, anche semplice, contadino, rudimentale, così come oggetti di maggior qualità e valore.

L’esposizione infatti varia dai mobili, ai dipinti, dai disegni alle stampe, dalle sculture agli oggetti d’arte, ma anche tappeti, tessuti e pizzi, ceramiche e manufatti d’arte.

Un appuntamento che permette di compiere un viaggio nel tempo, tra epoche e stili diversi.